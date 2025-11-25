好市多表示，2025「黑色星期五購物週」（Black Friday）即起至11月30日登場，賣場第二天優惠出品出爐，今（25）日必買有「DYSON吹風機銀銅附順髮吹嘴」現折800元，每件只要7499元，超搶手的液體衛生棉特價也等到了，還有「LG 21公斤滾筒洗衣機」特價28699元，一口氣現折7300元。
【3C、家電】
◾DYSON吹風機銀銅附順髮吹嘴，原價8299元、特價7499元，現折800元
◾ZOJIRUSHI 象印微電腦真空熱水瓶4升 SUPER VE能效一級，原價8499元、特價1720元，現折1720元
◾PHILIPS 75吋MINILED顯示器 75MLED800，原價44799元、特價35799元，現折9000元
◾SHARP 528公升四門對開冰箱，原價44499元、特價35299元，現折9200元
◾SAMSUNG 623公升 雙循環雙門冰箱 RT62N704HS9/TW，原價26799元、特價20599元，現折6200元
◾ELECTROLUX 11/7KG蒸氣滾筒洗脫烘衣機，原價29999元、特價22299元，現折7700元
◾LG 21公斤滾筒洗衣機 WD-S21VB，原價35999元、特價28699元，現折7300元
◾SAMSUNG 20公斤直立式洗衣機，原價23699元、特價18699元，現折5000元
◾BOSE QUIETCOMFORT SC 消噪耳機，原價7999元、特價6399元，現折1600元
◾TESCOM BLDC雙電壓摺疊吹風機，原價3399元、特價2699元，現折700元
◾MSI 27吋曲面電競螢幕280HZ，原價4999元、特價3999元，現折1000元
【食品】
◾WU-MU 五木擔仔麵，原價329元、特價259元，現折70元
◾CJ 韓國黑蔘濃縮精華飲，原價959、特價759元， 現折200元
◾星巴克咖啡膠囊組72顆（派克市場36＋多款綜合36），原價1479元，特價1139元，現折340元
◾Häagen-Dazs 豐潤草莓雪酥（62.6公克×12入），原價999元、特價780元，現折219元
◾雀巢原味即溶咖啡粉（300公克×2罐），原價539元，省140元，優惠價399元◾SIP PERFECT X 益昌 生椰拿鐵（16公克×50包），原價399元、特價319元，現折80元
◾寒舍 香菇麻油飯（200公克×8包），原價349元、特價279元，現折70元
◾AVOPACIFIC 冷壓酪梨油（1公升），原價569元、特價449元，現折120元
◾華元 薯格格酸奶洋蔥口味（500公克），原價159元、特價125元，現折34元
◾HLY 新來源 黃金泡菜（1750公克），原價349元、特價279元，現折70元
◾柏立奧 多效豌豆蛋白飲（榛果可可／芒果歐蕾 各15），原價889元、特價699元，現折190元
◾松露造型巧克力風味球 1公斤×2入，原價649元、特價499元，現折150元
【居家用品】
◾OLYMPIA 多功能折疊推車，原價899元、特價689元，現折210元
◾IMABARI TOWEL JAPAN 日本今治純棉毛巾三入組，原價465元、特價335元，現折130元
◾LED黑框聖誕樹裝飾，原價1679元、特價1255元，現折424元
◾聖誕老人與雪怪擺飾，原價1899元、特價1399元，現折500元
◾MORISHITA 科技纖維支撐單人床墊，原價3555元、特價2795元，現折760元
◾KANGOL 男長袖圓領上衣，原價640元、特價519元，現折130元
◾LISTERINE 李施德霖全效護理漱口水，原價779元、特價555元，現折224元
◾1.0克拉圓形鑽石戒指，原價169999元、特價135999元，現折34000元
◾WHISPER 好自在清新淨味液體衛生棉 24公分，原價589元、特價419元，現折170元
◾WHISPER 好自在清新淨味液體衛生棉 27公分，原價549元、特價379元，現折170元
◾8呎充氣熊裝飾，原價8399元、特價6149元，現折2250元
◾MA:NYO BIFIDA 保養三件組 洗面乳爽膚水精華液，原價629元、特價449元，現折180元
◾PANIER DES SENS 潘堤香氛護手霜（75毫升×2＋30毫升×1），原價979元、特價589元，現折390元
◾滿意寶寶 TOMICA 輕巧褲 L號186片，原價1099元、特價875元，現折224元
🟡好市多黑色星期五購物週
◾好市多黑色購物節日期：美式賣場好市多「黑色購物週 Black Friday」將自11月24日至11月30日連續七天登場
◾好市多黑色購物節營業時間：黑色購物節期間，營業時間提早至早上8點，閉店時間為晚上9時30分。
資料來源：好市多
