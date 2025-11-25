我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中市長盧秀燕接待谷立言，雙方盼持續深化台中與美國經貿文化等各領域的交流。（圖／台中市政府提供，2025.11.25）

台中市長盧秀燕今天在議會質詢時，證實甫與美國在台協會處長谷立言碰面，還一起吃日本料理，她以台語「好嘴斗」形容，並透露兩人交情深厚，碰面時會聊產業、關稅、半導體、晶片等話題。這些年已有近10位大使幫台中拍購物節廣告，彼此伸出友誼的手，例如日前巨大公司產品被美國海關扣留，休假中的谷立言立即指派副手和中市府開會討論，她深表感謝。台中市政府今（25）日中午發出新聞稿，指美國在台協會（AIT）處長谷立言日前率團拜會台中市政府，由市長盧秀燕親自接待。雙方就經貿合作、文化交流、產業發展及城市建設等多元議題交換意見，期盼持續促進台中與美國的合作夥伴關係。國民黨台中市議員賴順仁下午質詢時，好奇兩人聊了什麼？盧秀燕透露和谷立言交情深厚，他一年到訪台中多次，由於谷是職業外交官，曾長時間派駐日本，這次她請吃日本料理，盧秀燕以「好嘴斗」形容谷立言，表示這餐吃得很愉快。賴順仁表示，美國是台灣最重要盟友，美國特別注重有影響力的台灣政治人物，谷立言頻繁來台中、美國科技大廠美光也落腳台中，除了台中有優良的工商環境和高科技人才，盧秀燕的行事作風、個人魅力也讓AIT愈加重視。盧秀燕說，台中已躍升全國最大半導體城市，谷立言對台中產業如數家珍，兩人每次碰面都有不同主題的討論。前陣子巨大公司的捷安特成品與零件被美國海關扣留，谷立言即使休假，仍立即指派副處長和市府開會討論，並予以協助，市府非常感謝他與AIT。她表示台中與各國使節來往密切，自己常和各國大使吃飯、輪流做東道主，已有近10位大使幫台中拍購物節廣告，台中購物節的成功，大使們功不可沒。日前很多大使到台中參加爵士音樂節，市府總動員全力接待，也讓台中被世界看見。她表示平時伸出友誼的手加強互動，國人在外國有事時，就可以請大使朋友們幫忙。