2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）正式進入倒數100天，洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今（25）日在個人社群上宣布將加入日本武士隊，替明年經典賽增加不少話題。台灣方面，愛爾達電視今日也發布明年大聯盟賽事與經典賽轉播授權公告，MLB賽事授權東森電視（有線平台）及華視（無線平台）播出、經典賽授權東森電視（有線平台）播出全部47場賽事。
大谷翔平參戰經典賽 3月6日交手中華隊
中華隊今年從經典賽資格賽脫穎而出，最終明年預賽被分到C組，與澳洲、日本、捷克、韓國同組，中華隊首戰將在3月5日交手澳洲隊，依序對戰日本隊、捷克隊以及韓國隊，中間不休息，連續打4天，3月8日結束預賽賽程，為參賽隊伍中最早。
今日道奇隊頭號球星大谷翔平在個人社群上宣布參與明年經典賽，對目標挑戰連霸的日本隊而言，無疑是最振奮的重大消息。也讓不少台灣球迷期待明年3月6日大谷會以打者還是投手形式對決中華隊。
愛爾達公布轉播授權單位 東森成有線電視唯一轉播方
台灣方面，愛爾達電視今日也發布明年大聯盟賽事與經典賽轉播授權公告；愛爾達表示，因應公司商業規劃及市場布局調整， 2026年MLB賽事授權東森電視（有線平台）及華視（無線平台）播出、2026年經典賽授權東森電視（有線平台）播出全部47場賽事。
愛爾達公告中寫出，「本公司已於11月17日完成相關合作頻道之授權規劃通知，並在綜合商業考量後確定上述安排。透過非新媒體平台收視的觀眾朋友，以上兩大賽事，皆可透過上開授權頻道收看，共同迎接2026年棒球精彩賽事。」
愛爾達公布轉播授權單位 東森成有線電視唯一轉播方
