美國職棒洛杉磯道奇隊的二刀流球星大谷翔平今（25）日透過個人Instagram正式宣布，他將參加明年舉行的世界棒球經典賽（WBC），並將再次身披日本國家隊戰袍出戰。明年經典賽日本隊預賽被分在C組，首戰將於3月6日在東京巨蛋對上中華隊，讓台灣球迷都相當期待能看到大谷翔平交手台灣球員的場面。

日本經典賽首戰3月6日對上中華隊

大谷在社群平台上表示：「很高興可以再次代表日本出賽」，並附上多張照片，回顧自己在2023年經典賽的精彩表現，包括舉國旗慶祝奪冠及投球瞬間，最後還貼上了標註「2026 WBC」的宣傳圖卡，正式宣布參戰。大谷在貼文中也向球迷表示：「感謝所有球迷的支持，讓我又完成了另一個精彩的賽季，我會努力訓練，期待明年再見到各位。」

明年經典賽日本隊預賽被分在C組，首戰將於3月6日在東京巨蛋對上中華隊，同組對手還包括南韓、澳洲與捷克。大谷的參賽不僅將為日本隊衛冕之路增添強力砲火，也讓C組賽事全球關注焦點。其中台灣球迷更是興奮直呼：「太狠了」、「好期待！但也希望不要受傷」

大谷翔平上屆二刀流榮獲大會MVP

大谷在上屆經典賽中表現亮眼，打擊與投手數據俱佳。打擊方面，他出賽10場、23個打數敲出10支安打，打擊三圍高達.435/.606/.739，包括5支長打與1支全壘打，共進帳8分打點，OPS高達1.345。投手方面，出賽3場、投9.2局送出11次三振，僅失2分，取得2勝1救援、防禦率1.86的佳績，並榮獲大會MVP。

此次宣布參賽，也讓全球棒球迷對明年經典賽的熱度提前升溫，尤其是日本隊與中華隊的首戰對決，更被台灣球迷視為本屆經典賽最受矚目的比賽之一。

✳️經典賽C組預賽賽程一覽：

日期

 時間

 對戰組合
3/5（四）

 11:00

 澳洲 vs 台灣
3/5（四）

 18:00

 韓國 vs 捷克
3/6（五）

 11:00

 捷克 vs 澳洲
3/6（五）

 18:00

 台灣 vs 日本
3/7（六）

 11:00

 捷克 vs 台灣
3/7（六）

 18:00

 日本 vs 韓國
3/8（日）

 11:00

 韓國 vs 台灣
3/8（日）

 18:00

 日本 vs 澳洲
3/9（一）

 18:00

 澳洲 vs 韓國
3/10（二）

 18:00

 日本 vs 捷克

