日本首相高市早苗日前在國會上拋出「台灣有事論」，引發中日關係急速惡化；總統賴清德則以行動聲援日本，公開大啖壽司、帆立貝的照片，綠營人士也連番表態挺日，立委王義川近期赴日本旅行，卻因在繪馬寫下「台灣國」引發爭議。然而，有眼尖網友則注意到，王義川手腕戴著錶價值不凡，一支就要價上百萬，掀起輿論熱議。王義川最近飛往日本東京，旅途中他前往神社參拜，並在繪馬上寫下「川流福騰」的祝願，不過卻被發現，其中「住所」的欄位竟寫上「台灣國桃園中壢區青山路」；王義川以「台灣國」自稱，立刻掀起藍營不滿，國民黨立委王鴻薇今（24）日在國會受訪時酸溜溜回應：「他這樣寫，我們中華民國就立刻少了一位國會議員了！」值得注意的是，王義川在大嗑鰻魚飯時，手上戴著的那支錶，引發網友的好奇，稱其看起來像是瑞士品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin），一查之下發現要價將近140萬新台幣，讓網友驚訝直呼：「王義川還是有錢！」不過，隨後該網友再貼出另一支錶表示，也可能是歐米茄（Omega）品牌，約是新台幣9萬多元，兩者價格落差極為懸殊。其他網友也紛紛留言加入討論「錶這麼貴，但是出現在他身上就好低俗」、「你要不要順便說說徐巧芯穿的名牌衣服，跟用的名牌包包」，不過也有許多人反嗆「只用這個角度，就能判斷手錶品牌，我以前做手錶業務10多年，都沒有你那麼強的能力，在下佩服」、「錶耳那邊沒下折，根本不同錶。這看錶殼跟錶耳比較像omega。」、「以1個月薪20萬，立委還有通告費、車馬費來說，帶100萬的錶還好吧，他就算再買1間房子也不覺得奇怪」。