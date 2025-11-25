高麗菜可說是台灣「國民天菜」，是不少家庭餐桌上的必備神菜，但高麗菜品種多，如何挑選正確是許多人心目中的難題。台灣菜商「尚仁蔬果」近日拍攝影片表示，高麗菜之星「高山初秋」與其高仿品「雪翠」因都屬於尖頭，不好分辨，建議可以觀察「梗」與「葉脈」2地方再挑選。過去農糧署、台北農場也證實表示，兩者口感上完全不同，建議民眾學會如何分辨，就能找到最適合自己喜好的高麗菜。
台灣高麗菜品種太多！一圖看懂正確挑法
農糧署過去在臉書粉專上說明，國內常見高麗菜依葉球緊實度，大致分為「軟種」和「硬種」兩類。軟種以日本引進的「初秋」栽種最多，口感甜脆、葉脈較細，適合各式料理。
秋冬平地盛產的「雪翠」，葉脈紋路較為突出，纖維細緻、清脆爽口，適合快炒或切絲生。而硬種高麗菜則以「228」較為常見，其外型扁平，因纖維較多，較適合做餡料，或以燜煮、醃製方式料理。
高山初秋口感甜又貴！被稱「高麗菜之星」卻易與它搞混
但北部菜商「尚仁蔬果」日前拍攝影片分享，在台灣「高山初秋」可說是高麗菜之星，而「雪翠」則是它的高仿品。雪翠可種植在山上或平地，若是種在山上，因溫度低會與高山初秋同樣呈現尖頭特色，而平地種植則因被改良特性，有時也會出現尖頭特點。
而「雪翠」在口感上，因葉子稍微厚一點，吃起來比較沒那麼脆，屬於脆甜，但「高山初秋」口感則較軟甜，兩者吃起來感受完全不一樣。在價格上兩者亦是天差地遠，因「高山初秋」只有高山買得到，尖頭雪翠在平地與山上都可見，代表運輸與砍工較容易，價格也比較平價。
高山初秋、雪翠怎麼買？菜商2招教你快速分辨
但兩者都屬於尖頭，究竟該如何分辨呢？尚仁蔬果解釋，第一個關鍵在於「梗」，高山初秋梗呈現菱形紋，雪翠部分則是一體成型，更加立體；第二個關鍵則在「葉脈」，雪翠的葉脈擁有反光感，葉片的間距也偏寬，初秋部分霧感則較重，葉片間距則相對細一點。
事實上，台北農產過去也發文說明，高麗菜生長過程中，若遇到低溫就會發育成尖頭狀，但現在有些品種本來就會發育成尖頭的，或平地高麗菜若遇到低溫也可能發育成尖頭，所以尖頭或平頭，無法作為高山高麗菜的判斷依據。
台北農場進一步說明，高山初秋、平地初秋等高麗菜，葉片柔軟細嫩，葉脈較細，適合熱炒或火鍋；而改良種、雪翠或進口高麗菜等，則因水分含量較少，葉脈較粗，口感較脆，適合用來做水餃及包子的餡料，其中雪翠因為天生尖頭，容易被誤認成高山初秋，但口感完全不同，民眾下次若要挑選高麗菜時，建議可以仔細檢查看看。
農糧署、尚仁蔬果、台北農產
