我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣高麗菜品種太多！一圖看懂正確挑法

軟種以日本引進的「初秋」栽種最多，口感甜脆、葉脈較細，適合各式料理。

秋冬平地盛產的「雪翠」，葉脈紋路較為突出，纖維細緻、清脆爽口

硬種高麗菜則以「228」較為常見，其外型扁平，因纖維較多

▲農糧署過去在臉書粉專上說明，國內常見高麗菜依葉球緊實度，大致分為「軟種」和「硬種」兩類，每款特色與適合料理方式都不同。（圖／農糧署臉書afa.gov.tw）

高山初秋口感甜又貴！被稱「高麗菜之星」卻易與它搞混

「雪翠」在口感上，因葉子稍微厚一點，吃起來比較沒那麼脆，屬於脆甜，但「高山初秋」口感則較軟甜，兩者吃起來感受完全不一樣

▲台灣「高山初秋」可說是高麗菜之星，吃起來口感軟甜，因只在高山上才能取得，行情也較好。（示意圖／林佳新臉書）

高山初秋、雪翠怎麼買？菜商2招教你快速分辨

第一個關鍵在於「梗

第二個關鍵則在「葉脈」

▲台北農產過去發文說明，高麗菜生長過程中，若遇到低溫就會發育成尖頭狀，但現在有些品種本來就會發育成尖頭的，或平地高麗菜若遇到低溫也可能發育成尖頭，所以尖頭或平頭，無法作為高山高麗菜的判斷依據。（圖／台北農產臉書tapmc.com.tw）

高山初秋、平地初秋等高麗菜，葉片柔軟細嫩，葉脈較細，適合熱炒或火鍋；而改良種、雪翠或進口高麗菜等，則因水分含量較少，葉脈較粗，口感較脆，適合用來做水餃及包子的餡料