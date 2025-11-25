我是廣告 請繼續往下閱讀

台中爆發非洲豬瘟後，全國禁止廚餘養豬，多數縣市以焚化方式處理廚餘，台中市文山焚化爐因超量收廚餘，傾倒口溢滿，昨傍晚一度緊急關閉、垃圾改運往后里焚化爐處理。多位市議員今質詢此事，環保局長吳盛忠表示，自己正向民間尋求閒置的脫水設備緊急支援，希望將廚餘含水量降到50%以下，減少突發狀況的發生。市議員江肇國昨天質詢時指出，焚化爐的垃圾廚餘比只能9：1，但台中廚餘量太大，焚化爐恐難以負荷。昨晚他再於社群發文，指文山焚化爐超量收廚餘導致傾倒口溢滿，垃圾無法進場，環保局緊急關閉文山廠，垃圾及廚餘全數轉往后里焚化爐，現在后里廠大排長龍，早班排到天黑還回不到家，他批評盧市府不好好處理廚餘，只會挖東牆補西牆，憂心台中市3座焚化爐都偏老舊，最後會不會因燒廚餘導致全故障？民進黨市議員謝志忠、施志昌、黃守達等人今（25）日質詢時，批評盧秀燕一將無能累死三軍，還到處情勒，非洲豬瘟事件後，多個縣市暫時用焚化爐燒廚餘，卻只台中可以燒到焚化爐一度停擺。曾任郝龍斌、蔣萬安時期環保局長的吳盛忠，日前曾表示台北市廚餘進焚化爐前「會先脫水」，因此不致含水量太高。今天他答詢時表示，昨天下午經即時啟用分流，文山焚化爐4點半暫停垃圾傾卸，1小時後恢復垃圾車正常進廠。對於廚餘含水量太高可能傷及焚化爐體，他正積極向民間廠商借用閒置的廚餘脫水設備，無論是物理壓縮或透過加熱乾化，都可將含水量降至50%以下。台中市每日廚餘量2、300公噸，除了最急迫的廚餘乾化減量，中長期作為還有高效能堆肥、能源化（沼氣發電）、黑水虻等，至於能去化多少廚餘，目前正在精算中，未來需要議會的預算支持。無黨籍市議員陳清秀大力讚揚吳盛忠，指他上任一星期以來，白天議會備詢、晚上寫計劃，假日不是忙開會就是到處勘查、找廠商幫忙，沒一天休息。台中市長盧秀燕強調，妥善處理垃圾與廚餘，市府責無旁貸，短期內啟動分流調度因應，例如以脫水設備降低廚餘含水量協助處理；中長期啟動完整計畫，包含建置高效能廚餘處理設施、黑水虻等多元處理技術。她強調市府因應未來可能禁止廚餘養豬，勢必須提出系統性的去化解方，加速完善處理量能。