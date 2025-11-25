我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣到底該不該走向「週休三日」？PTT上今（25）日有網友表示，他贊成把休假改成每週五、六、日固定放假，而所有國定紀念日、節日通通不再另給假，掀起大批網友討論。原PO主張，若一週固定五、六、日都休，不會遇到現在「放假忽長忽短」的狀況；而且長達四、五天以上的連假，玩到後面其實容易產生邊際效益遞減。他認為，要出國度假的人，可以自己請特休湊長假，「放三天再湊四天不是難事，這樣就十天長假了」，既保留長假彈性，又減少企業困擾。提案一丟出，有網友直接列算式，週休三日一年就是52乘以3，等於156天，對比其他人貼出的資料指出，台灣2025年包含國定假日在內，一年放假天數約115天，認為用所有節日假期去換固定多出來的52天週休三日，「怎麼算都是賺」。也有人說，「請四天特休就跟過年一樣了」、「這放法的壞處是過節氣氛變淡很多」、「才不會都擠連假，全部都變貴」。有人笑稱，人民幸福感一定提高，搞不好生育率也跟著增加。也有網友看好對國旅、出國旅遊的影響，認為三天小旅行「去福岡剛剛好，兩個月去一次」，或是週末分流出遊，比現在連假全部擠在同幾天，高速公路塞爆、機場都是人要健康得多。不過，也有人認為，「這樣改週休三日意義何在」，點出台灣工時本來就偏長，不如每天工時縮短兩小時更好。有網友從產業面提醒，對很多產業衝擊太大，不太可能一次到位，認為真正有可能的是循序漸進，例如先推「隔週週休三日」或增加特休、彈性休假。