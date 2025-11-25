我是廣告 請繼續往下閱讀

化粧品驗致癌蘇丹紅！醫示警唇部產品

對於產品違法添加蘇丹色素，各業者也紛紛發出聲明：

📌古寶無患子

📌歐萊德

📌綠藤生技公司－專心護唇油－莓紅版

📌未來美－超級Ａ醇緊緻煥膚卸妝膏

食藥署24日公布蘇丹紅產品清查情況，共12家業者、有18項產品使用到蘇丹色素4號，包括古寶無患子生技公司的亮澤修護潤唇膏、歐萊德男用養髮液、未來美的超級A醇緊緻煥膚卸妝膏等。針對使用後可能的影響，產品後續、如何退貨，《NOWNEWS今日新聞》整理提供給民眾參考。對於化粧品檢出蘇丹色素4號，食藥署全面清查上游廠商「亦鴻企業有限公司」自新加坡輸入 Campo Research(Campo Cosmetics) Pte. Ltd. 製造紅色複方原料提供給下游14家業者，扣除1家非國內業者、1家原料出口商，剩餘為產品製造業者共12家，產品清單也已初步調查共有18項。業者不乏知名廠牌，包括歐萊德國際股份有限公司男用養髮液、女用養髮液、未來美超級A醇緊緻煥膚卸妝膏、古寶無患子的亮澤修護潤唇膏，還有綠藤生物科技股份有限公司的專心護唇油等。皮膚科醫師邱品齊說，蘇丹紅在食品不能添加，其中最大的問題是，吃進去後會經過腸道代謝產生致癌化學物質，會有致癌的問題，以唇類的化妝保養品可能會要留意；提醒民眾，天然的東西香味與顏色都無法持續太久，若顏色、香味持續很久，可能就不是純天然。邱品齊表示，以卸妝膏這類外用產品的風險相對低，但因為很多細節還沒有很明瞭，但衛福部訂定的規範中蘇丹色素2號、4號已經被禁用。無論皮膚、黏膜都不應該加入，特別是皮膚使用的，特別是小朋友也可能因此吃到。天然的容易褪色、且不鮮豔。邱品齊指出，民眾要知道商品是否踩雷不容易，要透過食藥署整理踩雷的廠商有哪些，並盡快回收。邱品齊提醒，民眾宣稱天然的東西，常顏色跟香味都不能持續太久，若用的東西香味持續很久就要懷疑並非天然。古寶無患子生技公司也發布聲明指出，該產品委由代工廠製造，自10月份出現原料疑慮後，該產品已預防性停售，下架回收「古寶亮澤修護潤唇膏（批號：125D12）。同時封存該批號化妝品計5977支，並主動向消費者退款，提供消費者無條件退款退貨。歐萊德說明，O'right 查核 200 多種產品，有兩款早期研發產品有風險疑慮，已於第一時間預防性全通路下架。消費者部分，憑瓶即可更換（任何批號｜開封過可｜使用過可），若持有 O’right 男用／女用養髮液任一瓶，憑瓶即可升級更換「咖啡因養髮液 100ml」，另外，也可更換其他等值商品，若希望更換為其他等值商品：• 回原購買通路即可辦理• 若需跨通路換貨，請加入官方專屬客服（掃描 QR Code）。綠藤生機表示，已協助並完成通路夥伴的預防性停售與產品下架，並於 11月10日主動聯繫近一年內購買該產品的消費者，說明在狀況未明下，我們停止該產品銷售、提醒停止使用，將原45天無條件退貨服務延長，提供 365 天無條件退貨，保障消費者權益。無論是否屬於該批次，消費者只要曾購買「專心護唇油－莓紅版」，不論是否已開封或已經用完，提供365天無條件退貨，可聯繫品牌客服辦理。未來美說明，全面停止相關產品出貨，並已通知各通路即日起全面下架。也將全力配合相關政府單位進行檢測、稽查與後續必要之程序。凡持有相關產品消費者，無論是否開封使用，即日起皆可聯繫官方客服辦理無條件退換貨，並建議消費者暫停使用。