我是廣告 請繼續往下閱讀

屏東縣警界驚傳性騷、霸凌事件！今年4月間隊長與一名女警，因討論業務發生爭執，怎料，隊長竟脫口嗆聲「喝農藥死一死」、「喝不死就去辦農藥行」，之後兩人更多次爆發衝突，導致女警哮喘發作送醫。後續女警被調離偵查隊改至派出所服務，沒想到隊長仍藉業務交接多次到派出所找她麻煩，甚至疑似出現性騷擾行為。女警不堪其擾，決定向上級提出申訴、提告求助。屏東縣警察局督察單位今天表示，該隊長已被調離現職，並已著手展開調查。據了解，該名隊長領導統御高壓，行事作風強勢，全案今年4月發生疑霸凌情況，當時偵查隊長和該名女警疑似因討論工作發生爭執，隊長對女警嗆「去喝農藥死一死」，又說：「喝不死的話，就去辦農藥行」。怎料，女警真的跑去買了農藥，反問偵查隊長要怎麼喝，隊長加碼諷刺「你那樣喝死不了」。據了解，這名偵查隊長平時作風強勢，今年4月間，隊上疑爆發職場霸凌風波，隊長與女警疑似因討論公務發生口角，竟對女警嗆聲：「去喝農藥死一死！」甚至冷嘲：「喝不死的話，就去辦農藥行」。沒想到，女警真的買來農藥，反問隊長「要怎麼喝？」隊長不但沒有制止，還加碼挖苦：「你那樣喝死不了」。後來，女警因工作問題多次與隊長爆發衝突，曾氣到哮喘發作被送進急診，雖然後被調離偵查隊、改到派出所服務，但隊長仍因業務交接問題，仍找女警麻煩，有疑似性騷擾行為，讓女警忍無可忍，決定檢舉提告。屏東縣警局表示，上周正式接獲檢舉後，該名隊長在今年4月起疑涉性騷擾及霸凌，秉持零容忍立場，11月24日調整涉案人服務單位，啟動性騷擾防治申訴審議會及安全暨衛生防護委員會的調查程序，絕不容忍有類似行為發生。涉性騷擾部分，警方也報請檢察官指揮偵辦。屏東縣警局補充，確保被害人權益，已提供心理支持、職務協助、法律諮詢等完整保護機制，並採取必要的調整服務單位措施，避免造成任何干擾，確保調查過程公平、獨立且不受外力影響。