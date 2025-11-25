我是廣告 請繼續往下閱讀

在後疫情時代，消費者對健康意識全面提升，而我國平均每2人就有一人過去一年曾購買保健食品，反映出保健食品已深入日常生活。獲得大型知名藥局、實體通路、電商平台入股的保健品公司騰勢目標明年上半年興櫃，希望透過人用保健品以及寵物保健品市場雙箭齊發，衝刺營運規模。根據Precedence Research研究數據研究數據顯示，今年全球保健食品市場規模超過2,000億美元，預計到2034年將增長超過4,000億美元，間年複合成長率（CAGR）達7.87％。面對高齡化、慢性病年輕化、以及消費者對醫療需求轉向「預防性保健」的需求全面升級，台灣保健市場邁入新一輪關鍵拐點。騰勢表示，保健品普羅大眾的日常健康選擇，而不再僅是特定族群的專屬商品。騰勢資本額為2.08億元，獲得包括大樹藥局、台隆集團、佳世達集團旗下達利貳及丁丁藥局（諾貝兒寶貝）、富邦金創投等大型知名藥局、實體通路、電商平台強勢青睞導入且紛紛入股騰勢，成為市場高度關注的下一個Fast-Moving Consumer Health（FMCH）領域的新興健康品牌公司。騰勢有望挾著這股士氣．全力推進明年上半年進入資本市場。資騰勢董事長張智翔表示，公司目前的營收約有七成是保健品類，其中營業規模最大的品牌是「達摩本草」，專為東方人設計的植萃保健食品，產品以醫療級研發、臨床驗證、科學機制配方為基礎，包含山苦瓜胜肽、魚油、益生菌等。展望未來，騰勢對於營運成長深具信心。受惠於全球與台灣保健食品市場快速成長的背景下，騰勢將以醫療級科學研發與數據驅動的成長模式為核心，持續深化「保健品與寵物保健」雙箭策略，憑藉旗下包括達摩本草、毛孩時代、PowerHero、御熹堂等，打造多品牌矩陣，同時拓展線上、線下通路布局，並運用數據化管理CRM會員分級、回購週期追蹤、AI產品推薦、跨品牌導流、O2O通路整合等，積極以「全通路×多品牌×數據驅動」的營運模式，提升品牌滲透率與市場份額，打造健康新國力，並力求成為亞太區多元化的快速消費品集團。