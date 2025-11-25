我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台東縣議會前的橘色聖誕樹，則被笑稱是「三角錐」。（圖／翻攝自Threads）

聖誕節、新年將至，各級公家機關紛紛妝點節慶裝飾，沒想到成品的落差又成為話題，台東縣政府前豎立的一棵粉紅色聖誕樹，被民眾認為像是「福壽螺卵」，而台東縣議會前的橘色聖誕樹，則被暗諷為「三角錐」，意外掀起熱議。儘管這並非主管單位期望的效果，但仍吸引不少民眾特地前往拍照打卡，反而成功吸睛。台東縣府說明，這次的裝置藝術同時涵蓋雙十國慶、聖誕節與明年春節，屬同一招標案，共投入250萬元，並由評審委員選出這項作品。粉紅色設計原意在於傳遞「溫暖」感受，尤其今年花蓮光復遭逢重災，「大家需要的是支持，而不是被聯想到毀滅台灣的入侵種」，縣府無奈喊話：「我們的確希望能引起關注，但不是這種效果。」不過，主管單位行政處長楊瑤華倒是展現豁達態度，反而笑稱能引起討論不見得是壞事，她還提到，有網友把聖誕樹P成卡通角色「派大星」，自己看了也覺得相當逗趣；縣議會的聖誕樹也被說像交通錐，楊瑤華直呼：「大家的想像力真的很強！」她認為，只要被關注就算成功一半，甚至有人專程來打卡，可以正面看待此事。網友也紛紛留言表示「沒想到大家想的一樣」、「派大星很可愛欸」、「好想跟派大星拍照」、「粉色樹很美欸，橘色也可以啦」、「台東很台灣風格」、「都很可愛」、「很好看啊」、「妙妙姐跟派大星有恩怨哦」、「右邊好像媽媽底下圍著小孩」，還有人貼出鹽田的日落照直呼：「這樣算不算白色的聖誕樹，我們有夕陽在上面當裝飾」。