▲施柏宇被爆大頭症，劇組回應。（圖／翻攝自IG@the_great_tipsy_1980s.series）

施柏宇今（25）日被爆料在拍影集《微醺大飯店1980s》過程中受傷，後續向劇組告假，結果卻是跟女友上街約會，還有工作人員放話不再與他合作，事件發酵一天，導演及製作人出面回應，透露施柏宇私下做了很多演員功課，也非常配合後期製作，態度良好。《微醺大飯店1980s》官方回應施柏宇的大頭症傳言，「近日部分媒體提及本劇演員施柏宇先生『影響拍攝進度』等不實報導內容，製作人與導演表示，施柏宇先生自籌備開始認真專業，也為角色做了許多嘗試和準備，目前依照進度配合後期製作，態度良好。感謝大家對本劇與演職團隊的支持，期待很快與大家見面！」根據《鏡週刊》報導，施柏宇在拍攝激烈動作戲時，因為環境悶熱，當場暈倒，還出動救護車緊急送往急診，檢查後無大礙，但他也因此向劇組請假，在家休養。不過因為該畫面只差一個鏡頭就能完成，劇組也非常關心他的狀況，施柏宇似乎都說還要再休養，結果卻被工作人員撞見他和女友上街約會，被說是慣壞的公子哥，不再與他合作。施柏宇2019年出演偶像劇《想見你》中的莫俊傑一角，和許光漢掛雙男主，人氣水漲船高，2020年更以助陣學長嘉賓的名義，參與節目《創造營2020》，與學員身分徐藝洋組的舞台上《怪女孩 Miss Freak》同台表演，除了在中國發展得不錯之外，還與車太鉉合作影集《Your Personal Taxi》，非常努力要朝國際發展。