《鏡週刊》今（25）日再爆民眾黨主席黃國昌透過狗仔公司凱思國際，收受臺雅200萬元後，在立法院質詢臺雅集團已逝老董沈裕雄遭詐騙56億元案，涉及對價關係。對此律師黃帝穎表示，過去SOGO貪污案，時代前立委徐永明僅是期約200萬元捐入時代力量專戶，被法院判刑7年4月，而黃國昌為個案質詢法務部，凱思若入帳臺雅200萬元，黃國昌就不只是徐永明翻版，更接近廖國棟，刑度從徐永明沒收到錢的7年4月，上升到有收錢的廖國棟8年6月。黃帝穎表示，黃國昌一再迴避養狗仔的錢從哪來，更未否認狗仔公司凱思收臺雅200萬元，臺雅董座前特助爆料3立委若屬實將上升立委集體貪瀆案，而黃國昌6月18日就臺雅案在立法院質詢法務部長鄭銘謙，擺明個案質詢且態度猖狂，還自爆「早在你們處理這個案子以前，這個案子我幫了多少忙？我只是沒有公開講」，如今被爆黃國昌狗仔公司凱思收受臺雅集團200萬元涉貪。黃帝穎表示，SOGO立委集體貪瀆案，涉案立委全部被依據貪污治罪條例「違背職務收賄罪」判刑，徐永明沒拿到錢，僅是期約200萬元捐入時代力量專戶，被法院判刑7年4月。時任國民黨立委廖國棟透過白手套公司收賄，錢有收到，行賄者要求發言、發函及提案等行使立委職權，廖國棟遭法院判刑8年6月。黃帝穎說，黃國昌為臺雅老董個案質詢法務部，黃國昌狗仔公司凱思若入帳臺雅集團200萬元，黃國昌就不只是徐永明翻版，更接近廖國棟，刑度從徐永明沒收到錢的7年4月，上升到有收錢的廖國棟8年6月徒刑。