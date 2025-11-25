我是廣告 請繼續往下閱讀

一名在新北市新莊區開設補習班的狼師彭姓男子，於擔任數學老師期間和兩名女學生交往並發生性行為，導致兩人懷孕，持非本人身分證至醫院墮胎，遭判4年6月有期徒刑，另涉及詐欺案遭到通緝。而背著兩條通緝身分的彭男於10日晚間至馬偕醫院急診室就診，過程中頻頻報錯身分證，院方察覺有異通知警方，轄區中山分局獲報到場後，當場將彭男逮捕歸案。這名36歲的彭姓男子自稱「張志豪」，於10日晚間22時10分許至馬偕醫院急診室就醫，過程中報錯身分證字號，引起院方注意。警方獲報到場後，發現彭男於2023年遭到新北地檢及新北地院發佈詐欺及妨害性自主通緝，其分別遭判5年2月及4年6月有期徒刑，逃亡長達2年的時間被逮捕。而彭男一見到員警到場，便喊：「我知道我通緝了 我沒有要離開這裡。」全案依規定帶回派出所偵辦，詢後解送歸案。據《ETtoday》報導，彭男在新北市新莊區開設一間補習班並擔任數學老師，期間追求兩名國中女學生，甚至發生性行為，導致其中一名A女懷孕，A女因擔心家人發現持姊姊的健保卡墮胎；而後彭男又和另名B女交往，同樣導致對方懷孕，彭男便直接拿B女妹妹的健保卡要求其假冒身分至醫院墮胎，行徑相當離譜。