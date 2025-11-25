我是廣告 請繼續往下閱讀

上網查才知道原來各地的農會超市販售的東西都不太一樣，是要結合在地的特色來經營，真的很特別」。

▲網友討論農會超市非常好逛，不少人都表示逛過愛上，可以買到許多在地農特產品。（圖/Google評價）

全聯、美廉社勁敵不只楓康了！「農會超市」爆紅寶藏商品超多

嚴格來說不能算是連鎖超市，因為販售的商品不能夠完全統一，最大特色就是根據在地特色的農產品下去製作商品

▲農業超市的規模通常不會太大，店內販售許多在地農特產品以及蔬果、日常用品等，滿足社區民眾的需求。

目前全台有超過80間農會超市門市，甚至比楓康超市52間門市還多，不少民眾逛過都認為價格合理且非常有特色

▲農會超市寶藏商品超多，很多都是市面上買不到的在地特色農業商品，不少內行人都超愛逛。（圖/Threads@農業趴趴灶）

