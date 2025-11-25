楓康超市最近因為毒雞蛋處理態度積極，獲得廣大好評，讓許多人都前往朝聖，雙北更爆出也有拓店計畫，讓許多人都把楓康超市視為是全聯以及美廉社勁敵，然而有網友也指出，除了楓康超市外，各縣市也有所謂的「農會超市」更好買，不僅每間特色都不同，產品品質也非常高，引爆許多同好表示認同，農會官方Threads小編在楓康超市爆紅後，也出面搭文回應：「別忘記還要支持我們農會超市呀！」也讓不少人都大讚。
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「今天第一次去農會超市，真的還不錯逛，看到很多根本在市售沒看過的東西，還有特別口味的乖乖！上網查才知道原來各地的農會超市販售的東西都不太一樣，是要結合在地的特色來經營，真的很特別」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「農會超市我超愛的，寶藏商品超級多，很多市面上都買不到」、「農會超市超好逛的啦！全省各地的農會超市都很有特色喔」、「我去別的縣市還會特別安排去逛農會超市，每家真的特色不同，挖寶挖得很開心」、「蔬果類不是很多，但是品質絕對好，這裡有賣的市售不一定有」、「雲林台西農會烤玉米超爆好吃....有去逛一定要買」。
全聯、美廉社勁敵不只楓康了！「農會超市」爆紅寶藏商品超多
然而這個農會超市，嚴格來說不能算是連鎖超市，因為販售的商品不能夠完全統一，最大特色就是根據在地特色的農產品下去製作商品，價格親民來販售當季或在地農特產品，當然偶有來自全國各地的特色農產以及進駐有機小農產品和部分生活日常品，滿足社區居民的需求。
雖然說「農會超市」不是以連鎖展店，但根據官網顯示，目前全台有超過80間農會超市門市，甚至比楓康超市52間門市還多，不少民眾逛過都認為價格合理且非常有特色，市售買不到的東西都要在農會超市才能購入，像是雲林台西農會烤玉米餅乾、中埔農會椪柑橘瓣、池上農會米餅、後壁農會米奶茶、屏東縣農會紅豆湯等，在這波超市崛起話題當中，農會超市也意外被拉了一把，聲量大幅度提高，農會官方Threads小編也不忘海巡貼文大力感謝民眾支持。
網紅「辣妹廚房」超愛逛農會超市！最新評價曝光
《NOWNEWS》記者首次知道有農會超市，是從網紅「辣妹廚房」IG得知，她非常愛逛也很會推薦特別品項，還開出「農會特輯」系列，像是最近她去逛苗栗苑裡鎮農會，就挖到乖乖跟農會合作推出「蘑菇濃湯乖乖」，越吃越涮嘴；另外苗栗公館鄉農會紫蘇果醬「辣妹廚房」也非常推薦，拿來涼拌醬或者配白飯都很適合，影片推出就立刻獲得廣大迴響。
記者也實際找尋住家附近的農會超市，發現南港農會Google評價有4.2顆星，最新顧客買過後都表示「售貨員很親切，介紹很仔細，買東西沒有壓力」、「空間雖然沒有很大，但商品很齊全很好買」、「東西超好買，都去農會買雞蛋順便帶零食回家」、「有各地農會的特產，種類不錯，服務人員態度很親切」。只能說，每間超市特色不同，民眾都可以按照自己的需求選擇，但如果你沒逛過農會超市，下回有經過不妨也可以進去逛看看朝聖一下囉！
資料來源：農會超市官網、農會趴趴灶Threads、辣妹廚房IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
全聯、美廉社勁敵不只楓康了！「農會超市」爆紅寶藏商品超多
然而這個農會超市，嚴格來說不能算是連鎖超市，因為販售的商品不能夠完全統一，最大特色就是根據在地特色的農產品下去製作商品，價格親民來販售當季或在地農特產品，當然偶有來自全國各地的特色農產以及進駐有機小農產品和部分生活日常品，滿足社區居民的需求。
《NOWNEWS》記者首次知道有農會超市，是從網紅「辣妹廚房」IG得知，她非常愛逛也很會推薦特別品項，還開出「農會特輯」系列，像是最近她去逛苗栗苑裡鎮農會，就挖到乖乖跟農會合作推出「蘑菇濃湯乖乖」，越吃越涮嘴；另外苗栗公館鄉農會紫蘇果醬「辣妹廚房」也非常推薦，拿來涼拌醬或者配白飯都很適合，影片推出就立刻獲得廣大迴響。
記者也實際找尋住家附近的農會超市，發現南港農會Google評價有4.2顆星，最新顧客買過後都表示「售貨員很親切，介紹很仔細，買東西沒有壓力」、「空間雖然沒有很大，但商品很齊全很好買」、「東西超好買，都去農會買雞蛋順便帶零食回家」、「有各地農會的特產，種類不錯，服務人員態度很親切」。只能說，每間超市特色不同，民眾都可以按照自己的需求選擇，但如果你沒逛過農會超市，下回有經過不妨也可以進去逛看看朝聖一下囉！