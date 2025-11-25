好市多Costco從即日起到11月30日推出黑色星期五購物週Black Friday，今（25）日進入第二天，有網友發現Apple最新開賣的AirPods Pro 3耳機，特價後為6999元，比蘋果官網便宜491元，將近500元價差。預料好市多官方粉專可能還會再推出Apple相關商品黑五優惠，但目前尚未公布。《NOWNEWS》先整理好市多線上Apple獨家優惠供讀者一次看。
好市多Costco黑色星期五購物週，昨天首日就吸引大批民眾進場搶買，其中有眼尖會員發現，才剛上市的AirPods Pro 3竟然直接降價，蘋果官網要價7490元，好市多入手價僅需6999元，比蘋果官網便宜近500元。消息一出立刻引發會員暴動瘋搶，甚至不少門市已經傳出缺貨。
幸運搶到首批貨的網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文分享好康，吸引不少人討論，有會員紛紛回報各地情況，「剛去北屯店已經賣光了」、「問了中和店說快沒了，剩10幾個」、「這價格太香，雙11沒買到的可以衝了」、「看到這篇文很心動，下班要去碰運氣」。
Apple好市多獨家優惠
AirPods Pro 3搜羅網路上主要網購平台，目前價格都是維持在原價，好市多的價格相對優惠。根據以往經驗，好市多黑五Apple商品可能會有驚喜價格，但目前尚未公布，民眾可以鎖定好市多粉專，在黑五週期間每天下午都會公布隔天優惠商品。此外，好市多在官網上也提供了不少線上獨家優惠，裡面就有不少Apple相關商品，整理目前線上還可下單蘋果相關商品優惠如下，最熱賣的iPhone 17系列目前都已經完售。
◼︎AirPods Pro 3，蘋果官網售價7490元，好市多線上價格6999元，價差491元
◼︎AirPods 4，蘋果官網售價4490元，好市多線上價格4,025元，價差465元
◼︎Apple Watch Series 11 GPS 46公釐 銀色鋁金屬錶殼蘋果官網售價13900元，好市多線上價格13425元，價差475元
◼︎iPhone Air 512GB，蘋果官網售價43900元，好市多線上價格42399元，價差1501元
◼︎Apple iPhone 17 Pro Max MagSafe 矽膠保護殼蘋果官網售價1490元，好市多線上價格1299元，價差191元
◼︎Apple 13吋 MacBook Air 搭配 Apple M4晶片、CPU 10 核心 GPU 16GB 512GB SSD，蘋果官網售價39900元，好市多線上價格37529元，價差2371元
資料來源：好市多Costco、好市多線上Apple獨家優惠
