我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹市近日發生一起烏龍事件！一名老翁騎機車行經路口時遭遇到警方臨檢，他先是緊張自稱「認識警友會幹部」，員警仍照程序請他出示「行照」。未料老翁誤將「行照」聽成台語的「先走」，以為獲准離開，立刻催油門騎車離去。兩名員警見狀以為他拒檢逃逸，隨即上前將人壓制在地，甚至拔槍喝令「不要動！」，經釐清才發現一切源於國台語溝通不良，純屬誤會一場，員警也向老翁致歉。近日，新竹一名老翁騎車經過路口時遇警方臨檢，員警手持指揮棒示意他停車，並吹哨要求受檢。沒想到老翁一下車便脫口說出：「我認識警友會幹部！」試圖表明身分，但員警仍照程序請他出示「行照」。豈料，老翁疑似過度緊張，將「行照」誤聽成台語的「先走」，誤以為警方允許離開，當場一催油門、騎車就走。老翁頭也不回地離開，讓現場兩名員警當場傻眼，立即上前將老翁壓制，拔槍喝令他「不要動」，警方突如其來的激烈反應，讓老翁嚇得手足無措，急忙解釋是警員叫他「先走」，他只是依警方指示離去，兩名員警面面相覷後才恍然大悟，原來是一場國、台語溝通不良造成的烏龍誤會！警方隨即放開老翁並向他致歉，後續經臨檢確認，老翁並未酒駕，車內也無任何違禁品，所幸誤會以平和方式落幕。