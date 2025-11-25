我是廣告 請繼續往下閱讀

壯闊台灣創辦人吳怡農，先前已表態投入台北市長選戰，但他近日卻砲轟黨內：「若這些黨內操盤手、名嘴真的那麼會選，大罷免就不會落得如此結果。傳統政黨其實在不知不覺間，已經與社會大眾脫節。」這番言論一出，立刻引爆綠營支持者不滿。對此，國民黨台北市議員詹為元則喊話：「大家不要被吳怡農騙啦！」詹為元指出，看起來吳怡農好像很理性，好像反對藍綠仇恨，甚至直接打臉柯建銘與賴清德。結果，來看看吳怡農面對罷免王鴻薇的時候做了什麼？一樣就是跟罷團站在一起，參加活動謾罵王鴻薇。「請問你當時怎麼不跳出來說大惡罷就是不對？怎麼沒有勇氣的跳出來指著賴清德的鼻子說這些都是錯誤的？」詹為元開嗆，結果現在為了選台北市長，就跳出來假理性、假中道，甚至還因此背刺自己的同黨同志，相信民進黨的朋友也會感到心寒。回顧吳怡農24日受邀上政論節目《新聞放鞭炮》，主持人周玉蔻提到，2023年立委補選中，吳怡農僅以5000票之差敗給王鴻薇，「那一仗明明可以贏，但為什麼打得那麼佛系？導致許多支持者這次不願支持吳選台北市長，這樣的評價公平嗎？」對此，吳怡農坦言，他當然不認同，因為外界「分析錯了」，許多名嘴、甚至黨內操盤手，可能已太久沒有觀察、也不願面對台北市的選民結構，他強調，佛系打法沒有問題，而且「差一點就贏了」。吳怡農指出，之所以最終落敗，他必須向外界澄清誤會，當時不少媒體人認為吳根本沒機會，會淪為炮灰，甚至是大敗，但他其實一路領先。不過，吳怡農也鬆口承認，自己犯下一個錯，就是未能提早讓媒體人與名嘴理解他的分析與策略，在中山、松山選區，作為台北市縮影，訴求需要理性，避免激化藍綠對立，因為該選區藍營基本盤原本就大於綠營，這是必須面對的現實。吳怡農進一步提到，如果黨內操盤手、名嘴真有那麼會選，大罷免選舉也不會以「催出6成投票率、不同意大於同意」做收。他強調，「我們沒有爭取到社會的支持」，尤其有些資深人士的判斷是「百分之百大錯特錯」，當初還以為至少能罷免10幾席，甚至投票前已有操盤手開始面試補選區候選人，但結果卻差這麼多，反映傳統政黨多年來已與社會脫節。周玉蔻則直言：「你不夠勇敢，什麼傳統政黨，就是你們民進黨。」