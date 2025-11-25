47歲藝人小S（徐熙娣）與老公許雅鈞結婚後，育有3個女兒，今（25）日二女兒Lily（許韶恩）終於滿18歲，她也在Instagram上傳多張慶生照，有與奶奶、爸媽及姊妹的照片，但中間竟夾了一張高壯男投籃的背影，疑似有新戀情，火速引發熱議。而《NOWNEWS今日新聞》詢問小S經紀人，對方則低調表示：「不回應喔，謝謝！」
Lily終於迎來18歲生日，她在今日於社群PO出多張慶生照，只見她身穿白色長裙，旁邊是可愛的兔子蛋糕。貼文中除了有與奶奶、爸媽、姊妹的合照外，還藏了一張高壯男投籃的背影，寫下：「18, filled with love（充滿愛的18歲）」，讓網友都忍不住關注那位男性的身分，好奇發問：「照片中的男生背影是男朋友嗎？」
Lily二度傳緋聞 配文被猜在官宣
據悉，Lily早在9月底時就曾被拍到與媽媽小S及一名男性一起去看電影，當時也傳出緋聞，但小S經紀人澄清只是公司同事，如今Lily親自PO出一張不知名男性的照片，還配文「充滿愛」，雖然小S經紀人沒有正面承認或否認戀情，但還是讓許多人都認為是有官宣的意思。
Lily藝術天分高 辦畫展9成畫作賣出
Lily從小就熱愛畫畫，據悉高中畢業後將到澳洲念大學，就讀藝術相關科系。而今年6月Lily還辦了自己的首個個人畫展，當時小S也有低調現身支持女兒，9成以上的畫作也都順利售出，粗估成交金額破百萬，可見Lily是相當有才華的星二代。
Lily目前也是半隻腳踏入演藝圈，曾拍過鼓鼓歌曲〈他一定喜歡你〉MV，也接下多個彩妝、保養品代言，全身上下充滿星味的她，還跟著小S拍過許多時尚雜誌照片，IG有71萬粉絲追蹤，將來有沒有機會正式出道當藝人，讓外界都很期待。
資料來源：Lily IG
