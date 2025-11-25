我是廣告 請繼續往下閱讀

壯文化 PSR (Personal Social Responsibility) 委員會：由好食課公司董事長莊雅萌擔任委員長，致力於推動個人社會責任與文化重塑。

壯體制 GSR (Government Social Responsibility) 委員會：由前國民健康署署長邱淑媞 擔任委員長，專注於政府在相關法規與體制的改革進步。

壯產業 CSR (Corporate Social Responsibility) 委員會：由台灣地方創生基金會董事長陳美伶擔任委員長，促成壯世代與年輕世代合作，讓地方創生落地生根。並協助企業發展壯世代產業經濟與落實企業社會責任。

為因應超高齡社會來臨，致力於推動壯世代政策與文化運動的「壯世代教科文協會」，為能讓影響力在全台遍地開花，並於各縣市成立分會，正式改組為「壯世代教科文總會」。總會於本月11日召開第二屆會員大會，並於24日舉行理監事會議，正式推選律師沈孟賢出任新任理事長。本屆理監事會陣容強大，多位重量級專家、前政務官及產業領袖加入，呈現壯世代的高度社會共識，與推動社會工程改造的決心。壯世代教科文總會於11月11日的第二屆會員大會中通過章程修正、組織改組，並定位公益、公開、超黨派三大原則。旨在廣納各界專家學者與實務工作者進入決策核心，貫徹「創造影響力，啟動社會改變」的創會宗旨。新任理事長沈孟賢表示，壯世代(Strong Generation)不只是一個名詞，更是一場文化運動。透過高齡者的重新定義，把原本的一場銀髮海嘯，翻轉為國家發展的動力。未來總會將扮演火車頭的角色，結合各領域資源，推動壯世代相關政策，並下鄉辦理各項教育培訓，除了目前已設立的台南分會，要在每個縣市成立壯世代分會。在11月24日的理監事會議中，除了選出沈孟賢律師擔任理事長外，更確立了總會未來的核心運作引擎，分別由三位代表性人物領軍三大委員會：沈孟賢理事長指出，總會將持續推廣十年廣受好評的「人人立傳 全民運動」計畫，除了紀錄壯世代的生命智慧，給自己、給家族、給台灣留下最珍貴的禮物，更透過工作坊的模式，加速在全台各地成立分會，讓壯世代的理念深入社區，為世代共融，社會和諧，國家進步盡一份心力。#