我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市山上區今天上午驚傳車禍！一輛載運裝備的軍用卡車行經台20線19.2公里處時，疑似因駕駛恍神，車輛突然失控暴衝，先撞上路旁護欄再掃過行道樹，巨大的撞擊力道讓車頭瞬間凹陷變形，車殼碎片散落一地。警消趕抵後，迅速將車上兩名受傷士官救出，並送往新化分院治療，所幸兩人意識清楚均無生命危險。至於車輛為何會突然失控，仍待警方進一步調查釐清。據了解，事發在今早9點多，28歲陳姓士官駕駛軍用卡車，載著32歲李姓士官，沿台20線19.2公里處西向彎道前進時，車輛竟突然失控，整輛軍卡瞬間暴衝，撞上路旁護欄並掃倒行道樹。巨大撞擊力道導致擋風玻璃碎裂，車頭凹陷變形，車輛還差點就翻落邊坡，意外更造成李男臉部、左手腕擦傷，陳男臉部、右小腿擦傷，所幸2人意識清楚，並無生命危險，警消到場後迅速將兩人送醫救治。初步調查陳男酒測值為0。對此，駕駛陳男供稱因恍神肇事，全案已依程序通報臺南憲兵隊及陳姓士官所屬部隊協處，軍卡由吊車排除車現場，至於詳細肇事原因仍待調查釐清。