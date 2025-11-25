被封為最強百元「平價小火鍋」霸主的六扇門，現正聯名台灣小吃繼光香香雞，還全新開吃「魷魚螺肉蒜」鍋底。今（25）日被挖出門口紅布條寫著「12月1日起24小時為您服務」，小火鍋變不打烊便利商店嗎？《NOWNEWS今日新聞》求證業者，六扇門表示，觀察到「深夜經濟」藉由特定門市測試深夜／宵夜市場，證實：「12/1從台中太平店開始，預計1/1會再有另外一間店試行。」六扇門一個人多少錢、什麼鍋最好吃？2025推薦菜單，本文提供給讀者一次掌握。
六扇門24小時不打烊！台中太平店12/1開吃
六扇門主打百元平價小火鍋，開鍋就能搭配自助吧，限量豬油拌飯、泡麵、冰淇淋、爆米花、飲料都無限量供應吃到飽，而有「最強小火鍋」稱號。
2025年冬季最新聯名台灣小吃繼光香香雞，用鹹酥雞搭配「魷魚螺肉蒜」鍋底，開吃「魷澎湃香雞鍋」套餐。
今有讀者發現，六扇門的門口紅布條寫著「12月1日起24小時為您服務」，難道是小火鍋變成不打烊便利商店嗎？《NOWNEWS今日新聞》求證業者，六扇門表示，最近有觀察到「深夜經濟」，所以希望藉由特定門市測試深夜／宵夜市場，所以才會做出這個決定。
六扇門證實：「首先我們會先針對特定商圈試行，12月1日從台中太平店開始，預計1/1會再有另外一間店試行。」
六扇門時尚湯鍋-台中太平店 資訊
地址：台中市太平區太平路645號
電話：04-2277-6277
時間：目前營業11:00-00:00，12/1起24小時營業
六扇門一個人多少錢、什麼鍋最好吃？2025推薦菜單
六扇門擁有超過30種風味湯底，最低一個人160元起就能開鍋，根據討論度「川味麻辣鍋」190元、「韓式泡菜鍋」180元、「椒心濃奶鍋」210元、「酸白菜鍋」190元等都很受歡迎。
冬天必吃特色風味還推薦「香濃咖哩鍋」180元、「酒香麻油鍋」210元、「香濃叻沙鍋」200元、「六六酸菜魚鍋」240元。
王品12mini聯名台酒「台酒花雕雞鍋」!
王品集團旗下12mini快煮鍋，最新聯名台酒「台酒花雕雞鍋」，採用台酒獨家研發的湯頭，搭配獨特香氣的花雕酒，濃郁溫潤鍋底燉煮Q彈鮮嫩雞腿肉；12mini還以台酒特製麻油雞醬打造「台酒麻油香雞飯」和「台酒麻油香麵線」。
11月30日前到12mini內用新鍋、並完成IG打卡任務，還有機會在12月31日前免費再吃一鍋。
資料來源：六扇門、繼光香香雞、王品集團、12mini
