114年9、10月統一發票於今（25）日公布最新獎號，而財政部為了鼓勵民眾使用雲端發票，每一期幾乎都會推出雲端發票專屬獎，但許多人經常沒有設定「載具歸戶」功能，根據財政部近日公布的未領獎名單顯示，今年7、8月統一發票中獎名單中，有民眾在Apple Store花費訂閱費300元，中得1千萬大獎卻仍未領取，引發網友開始注重「歸戶功能」的重要性。值得一提的是，過去的確有民眾因沒使用歸戶功能，錯過1000萬大獎，讓人後悔不已。
雲端發票中獎忘1規定！一堆人不知後悔：小心錯過1000萬獎金
今年9、10月統一發票獎號在今日下午開出，但財政部日前宣布上期7、8月統一發票還有2張千萬發票沒人領取，其中一張開在Apple Store，幸運兒只花訂閱費300元就中獎，但仍未領取。對此，就有網友在Threads發文，表示看到新聞後，發現有許多人和他一樣，訂閱後就沒理會Apple寄來的信件，提醒大家「裡面可能有一千萬發票啊！」建議趕緊使用載具歸戶功能，才不會錯過大獎。
貼文曝光後，瞬間引起眾多用戶熱烈討論，「之前一直苦惱Apple不知道怎麼歸戶，剛剛歸戶成功馬上現領500元」、「訂閱幾年直到今年才發現」、「救命啊！我剛剛看完照片去歸戶，才發現我有中500」、「原來Apple帳號也可以綁定」。
雲端發票忘歸戶！過來人錯過千萬獎金：1期限前快設定
事實上，發票載具歸戶十分方便，民眾申辦後就可將零散的非共通性載具（如會員卡、Open Points、Uber Eats、信用卡等）全部整合到手機條碼中，不僅方便管理所有雲端發票，也能保證用戶不會錯過中獎資訊，所有發票一掃就存、對獎還會自動通知，中獎後直接匯進帳戶，完全免擔心錯過領獎。
但過去有民眾點取外送，業者開立22元外送費的電子發票，並透過E-mail寄送中獎通知，但該名幸運兒卻沒有登記載具歸戶，也未注意領獎期限，導致錯失千萬大獎機會，堪稱是最悲情幸運兒。
當時還引來財政部台北國稅局特別提醒，若是消費當期的雲端發票，最遲應在當期統一發票開獎日前一日（24日）完成各類載具歸戶並設定匯款帳戶，才可在當期享該項服務。換句話說，以3、4月統一發票為例，民眾需在開獎前一日也就是5月24日以前完成設定，獎號開出後才會讓獎金就會自動匯入帳戶中。但若是5月25日後才完成設定，今年5、6月以後的雲端發票才會開啟該服務。
載具歸戶、自動入款如何設定？3步驟一次完成
🟡步驟1：先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。
🟡步驟2：登入成功後，頁面會自動跳轉至手機條碼專區，在左方欄位中即可找到「歸戶設定」，即可自由增加各種載具與共通性載具。
🟡步驟3：匯款帳號部分，同樣在左邊欄位中，可尋找到「領獎設定」，點選後填入個人身分證號碼即可開始填寫帳戶資料，但記得將「啟用中獎自動匯款」開始功能，接著按同意並儲存，這樣獎金才會自動匯入帳戶，讓你不錯過獎金。
Apple Store如何使用載具歸戶？3步驟快速成功
🟡步驟1：同樣先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。
🟡步驟2：找尋「歸戶設定」新增「其他載具歸戶」，載具類別選擇「跨境電商電子郵件載具」，記得輸入Apple ID所使用的電子信箱，點選發送「一次性密碼」。
🟡步驟3：前往輸入的電子信箱收取「一次性密碼」，將密碼貼於「一次性密碼」欄位，最後自訂名稱與輸入驗證碼即可歸戶成功。
資料來源：財政部台北國稅局、財政部電子發票整合服務平台
