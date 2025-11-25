我是廣告 請繼續往下閱讀

雲端發票中獎忘1規定！一堆人不知後悔：小心錯過1000萬獎金

但財政部日前宣布上期7、8月統一發票還有2張千萬發票沒人領取，其中一張開在Apple Store，幸運兒只花訂閱費300元就中獎，但仍未領取。

▲財政部日前宣布上期7、8月統一發票還有2張千萬發票沒人領取，其中一張開在Apple Store，幸運兒只花訂閱費300元就中獎，但仍未領取。（圖／NOWNEWS資料照）

雲端發票忘歸戶！過來人錯過千萬獎金：1期限前快設定

業者開立22元外送費的電子發票，並透過E-mail寄送中獎通知，但該名幸運兒卻沒有登記載具歸戶，也未注意領獎期限，導致錯失千萬大獎機會

▲過去有民眾點取外送，業者開立22元外送費的電子發票，並透過E-mail寄送中獎通知，但該名幸運兒卻沒有登記載具歸戶，也未注意領獎期限，導致錯失千萬大獎機會。（圖／讀者提供）

若是消費當期的雲端發票，最遲應在當期統一發票開獎日前一日（24日）完成各類載具歸戶並設定匯款帳戶，才可在當期享該項服務。

▲民眾申辦發票載具歸戶後，就可將零散的非共通性載具（如會員卡、Open Points、Uber Eats、信用卡等）全部整合到手機條碼中，不僅方便管理所有雲端發票，也能保證用戶不會錯過中獎資訊。（圖／NOWNEWS資料照）

載具歸戶、自動入款如何設定？3步驟一次完成

記得將「啟用中獎自動匯款」開始功能，接著按同意並儲存

▲登入「財政部電子發票整合服務平台」後，即可在手機條碼專區找到「歸戶設定」和「領獎設定」。（圖／財政部電子發票整合服務平台einvoice.nat.gov.tw）

▲使用「領獎設定」時，記得將「啟用中獎自動匯款」開始功能，接著按「同意並儲存」才算成功。（圖／財政部電子發票整合服務平台einvoice.nat.gov.tw）

Apple Store如何使用載具歸戶？3步驟快速成功

新增「其他載具歸戶」，載具類別選擇「跨境電商電子郵件載具」，記得輸入Apple ID所使用的電子信箱

▲若想設定Apple Store等平台歸戶，可至「歸戶設定」中新增「其他載具歸戶」，載具類別選擇「跨境電商電子郵件載具」，記得輸入Apple ID所使用的電子信箱。（圖／財政部電子發票整合服務平台einvoice.nat.gov.tw）

114年9、10月統一發票於今（25）日公布最新獎號，而財政部為了鼓勵民眾使用雲端發票，每一期幾乎都會推出雲端發票專屬獎，。值得一提的是，過去的確有民眾因沒使用歸戶功能，錯過1000萬大獎，讓人後悔不已。今年9、10月統一發票獎號在今日下午開出，對此，就有網友在Threads發文，表示看到新聞後，貼文曝光後，瞬間引起眾多用戶熱烈討論，、「訂閱幾年直到今年才發現」、「救命啊！我剛剛看完照片去歸戶，才發現我有中500」、「原來Apple帳號也可以綁定」。事實上，發票載具歸戶十分方便，，所有發票一掃就存、對獎還會自動通知，中獎後直接匯進帳戶，完全免擔心錯過領獎。但過去有民眾點取外送，，堪稱是最悲情幸運兒。當時還引來財政部台北國稅局特別提醒，換句話說，以3、4月統一發票為例，民眾需在開獎前一日也就是5月24日以前完成設定，獎號開出後才會讓獎金就會自動匯入帳戶中。但若是5月25日後才完成設定，今年5、6月以後的雲端發票才會開啟該服務。