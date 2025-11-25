我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭亦珊律師。（圖／翻攝明通法律事務所網頁）

藝人黃子佼11年前成為偷拍論壇「創意私房」的付費會員，並持有47名未成年女性共2845部不雅片，一審判刑8個月無法緩刑，二審以黃子佼和解37名被害人並賠償完畢，今天改判1年6個月並宣告緩刑4年，但他仍未「安全下莊」，高檢署還沒決定是否上訴，另外有10名從未到案說明的被害人，將由台北地檢署重新蒐證、嘗試約談，鄭亦珊律師先解析高等法院的二審新聞稿，部分檢察官移送併辦的其他性影像，有下面三種情形之一：(一)，當然這部分廣義的可能包含影像不夠清晰因此看不出被害人、影像是清晰的但還不知道被害人是誰；(二)接受警方或檢察官的詢問；(三)有些人法院認為就上面這三種情形的性影像，因為「」以及「」還沒有被調查清楚，因此法院還無法確認是否可以對被告論以此次判決所認定的罪名（即2024年8月7日修正前兒童及少年性剝削防制條例第39條第1項無正當理由持有兒童或少年之性影像罪，及兒童及少年福利與權益保障法第112條前段、個人資料保護法第41條之成年人故意對少年犯非公務機關非法蒐集、處理個人資料罪。）所以退回檢察官那邊，請檢察官再依法進行偵查。對於高院退回北檢偵辦的部分，鄭亦珊的解讀是，，無法確認要對被告論以上開罪名還是其他處理，因而退回請檢察官再依法處理（重新偵查）。，而使得原先還不清楚的事實被查明並且補足證據，如此檢察官會再行起訴。如果這些被害人持續不願意出面，使得事實無法被查明，也有可能因為罪證不足，檢察官以不起訴處理。另外，如果這些性影像再度進行偵查後，被認為涉及其他犯罪，則檢察官就可能將此部分行為分案偵辦。鄭亦珊說，關於，究竟還會不會有其他論罪科刑的可能，還要看檢方後續調查。鄭亦珊從個人執業的經驗指出，。而且這個案子已經有很多位被害人出面指認了，所以這些被害人也更有可能會認為多她一個不多，少她一個不少，因此就選擇不到案說明、甚至否認。然而高院這次判決被告緩刑，也引起社會大眾的討論。，在這樣的情況下改變心意選擇配合司法調查，是有可能的。值得注意的是，這些被害人不一定每位都將會願意與被告和解並且同意緩刑。