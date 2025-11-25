Google Gemini 3連命盤都能看得懂！近期在社群平台Threads上，有網友分享利用Google最新的AI模型「Gemini 3」結合「文墨天際」排出的命盤，點選左下角AI分析，完整複製內容 貼到Gemini，就能幫忙算命。有網友覺得「準到瘋掉」，但另有人覺得「錯得離譜」。溫馨提醒，不管用哪一種方式算命，建議結果僅供參考。要是真的想玩玩，《NOWNEWS》一文教你。
有網友在Threads上發文分享，指出如果要用AI算命，「千萬不要直接截圖命盤給AI」，因為AI有時候會因為視覺辨識錯誤，導致分析結果大翻車。原PO分享了最有效的方式就是先下載命理App「文墨天際」，點選介面左下角的「常用功能」中的「AI分析」，將裡面的文字內容直接複製，再貼上給Gemini 3解讀。原PO表示，透過這個方法，「會得到準確率高的分析」。
貼文一出吸引逼近30萬次瀏覽，不少人跟風實測後紛紛留言回報：「付費版的 Gemini 3，同時用紫微、五行、人類圖、星座叫他分析，只能說...真的有準到！」、「Gemini準確性比較高」、「直接嚇到叫我朋友一起測」、「超準雞皮疙瘩⋯」。也有網友指出，Gemini 3的能力強大，截圖三合、飛星上傳也能看得懂。」
遭部分用戶打臉「錯得離譜」
雖然許多網友大讚AI算命神準，但也有專業的命理愛好者跳出來潑冷水，表示AI在處理專業命理術語時仍有硬傷。有專業用戶留言指出，「剛用了兩個命盤，亂借宮位分析不準，亂七八糟，AI分析的都不準」，更直言不論是西洋還是紫微斗數，AI都亂排，即便糾正了它，AI還是一樣排錯，認為「真的錯得離譜」。
操作步驟
下載「文墨天際」App→點選「快捷排盤」，輸入出生年月日時、出生地後盤盤→點選左下方的「AI分析」→複製到剪貼板。將在「文墨天際」App複製的完整AI解盤文字到Gemini 3就能得到分析，用戶也能針對該命盤進行後續提問。
資料來源：Threads、Gemini 3、文墨天際
