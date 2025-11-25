我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李鐘培（左2）期待一起把運動產業做大，共榮共好。（圖／NMEA 2025 亞洲新媒體高峰會）

2025亞洲新媒體高峰會昨（24）日舉辦，緯來電視網董事長李鐘培受邀上台演講，談到每年轉播棒球賽事，其實年年都是虧損2到4億元，體育台成立28年，虧損了24億元，但仍繼續咬牙堅持，李鐘培認為，「這就是媒體的社會責任。」李鐘培受邀在亞洲新媒體高峰會中演講，他吐露緯來體育台成立28年，就有27年都在虧錢，已經虧損24億，仍咬著牙繼續為基層出錢、出力，董事長李鐘培認為，「這就是媒體的社會責任」。李鐘培也感謝贊助體育的數百家企業，在每一塊獎牌的背後都有著贊助單位的溫暖與祝福。運動部除了培育選手、指導運動賽事，更鼓勵企業支持運動，成立了「體育運動贊助媒合平台」，其中有74種賽事可提供贊助者選擇。昨日是 2024 年世界棒球12強賽（P12）奪冠一週年紀念日，但這條棒球之路並不好走，為避免所有的參與者都連年虧損，李鐘培建議產業合作，共同打造賽事、娛樂、觀光的國際生態圈，將餅做大、共榮共好。從 60 年代全台熬夜看少棒拿下威廉波特世界少棒大賽的共同記憶；到奧運、亞運不斷創下金牌與獎牌數的新高；再到最引以為傲的世界棒球賽奪冠，這幾年，更因為有了大巨蛋，中華職棒從一年 180 萬入場觀眾，增加到 373 萬人，也是這一波體育產業發展的重要功臣。李鐘培還分享幾個動人的小故事，上屆亞運賽前就允諾幫選手圓夢，由緯來電視網贊助捐款，再由選手捐給指定單位，例如回饋母校、資助一直默默奉獻體育界的教練、或捐贈偏鄉運動設備等，在市場規模有限、內容成本高、公共期待強烈的條件下，依然有一群人選擇堅持做對的事。