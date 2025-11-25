中國棒球城市聯賽（CPB）今（25）日公布最終第5支球隊，並非日前網路流傳的「上海兄弟隊」，而是母企業為正大集團（CP Group）的「上海正大龍隊」。球隊以黑、白色作為主色，CPB官網寫下，上海正大龍隊目標把棒球從一場比賽，變成每一個人能夠參與和享受的體驗，讓上海愛上棒球。
CPB第5隊正式官宣 「上海正大龍」加入戰局
CPB將在明年開打，繼長沙旺旺黑皮隊、廈門海豚隊、深圳藍襪隊以及福州海俠隊後，今日官宣第5支球隊為上海的「上海正大龍隊」，而非日前網路流傳的「上海兄弟隊」。官網介紹，上海隊選擇龍的原因基於在中華文化中，「龍」象徵著飛騰、力量、智慧與勇氣，而上海是立於江海之交的「龍潛之地」。
CPB官網寫下，棒球在中國的初登板就發生於上海，1863年，美國傳教士布恩（Henry Boone）懷著棒球夢抵達上海，並組建上海棒球俱樂部，而時隔162年，正大集團將商業模式的棒球引入上海。
母企業為正大集團 目標讓上海愛上棒球
上海正大龍隊的背後母企業為正大集團，成立於1921年，是泰國籍華人謝易初創辦的跨國企業，在泰國亦稱卜蜂集團。以農牧食品、批發零售、電信電視為3大核心事業，並涉足金融、地產、製藥、機械加工等多元化領域。業務遍及全球100多個國家，全球擁有超過46萬名員工，去年全球銷售額1022億美元。
官網介紹上海正大龍棒球的奧義，「我們相信，棒球不僅是一項運動，更是一種生活方式，一個鬆弛愉快的大派對，而他的邀請函裡，附帶了一張棒球比賽的門票。」最後上海正大龍寫下，「我們的目標很簡單，把棒球從一場比賽，變成每一個人能夠參與和享受的體驗，讓上海愛上棒球。」
