日夜溫差要變大了！中央氣象署表示，受到東北季風增強影響，明（26）日清晨台南以北縣市、宜蘭及金馬氣溫下探14-16度，建議早起上班族多穿外套避免著涼，不過到了白天氣溫又會回升至22度以上，可以適時穿脫調整衣物。至於準天琴颱風，也因為南風影響，水氣將在明（26）日晚間開始讓南部部分地區降雨。
台灣天氣又要變冷了！氣象署：日夜溫差很大
中央氣象署今（25）日傍晚5點表示：「東北季風今天增強了，北臺灣的朋友已經感到氣溫下降、各沿海空曠地區的風力也增強」，而明（26）日週三清晨氣溫會更低，臺南以北、宜蘭及金馬下探14-16度，高屏花東及澎湖約18、19度。
不過，到了白天之後，中南部隨著陽光出現，高溫可達26、27度，而北部天空雲量還是比較多，因此明（26）日白天高溫大約在22至24度，還是偏涼感。
因此也建議早起的上班族，可以在出門前多加一件外套，等到公司之後再視情況穿脫，避免通勤時著涼了！
準天琴颱風對台灣有影響？明晚讓台灣下雨
至於目前在菲律賓的熱帶性低氣壓(TD-30)準天琴颱風，氣象署也表示，未來它將有機會變颱風，並且會進入南海後持續朝西移動，對台灣天氣沒有直接影響。
不過，高空的南風會將颱風的外圍的水氣往台灣方向帶過來，因此從明（26）日晚間開始，台灣的南部、花東地區及中部山區偶爾會下些雨，但雨勢不會太大；而北部則是持續受到東北季風影響，還是維持陰雨綿綿的天氣！
到了週五（28日）後，影響台灣的水氣將逐漸減少，各地天氣一掃陰霾、恢復穩定，但日夜溫差依舊很大，民眾還是要留意保暖囉！
資料來源：中央氣象署、報天氣
