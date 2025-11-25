我是廣告 請繼續往下閱讀

TWICE演唱會剛看完又噴破4萬！理由粉絲全傻眼：根本太聰明

「有沒有人跟我一樣看完TWICE演唱會之後......又噴了43900元的，買了三星S25 Ultra拿明年演唱會序號，看一場少一場值得，拿買來的手機拍漂亮的TWICE！」

「三星這波真的聰明，手機至少買了是會用到的東西，還讓Once保證有票，雙贏局面根本太聰明」、「認真說這波三星很會行銷，錄影強價格正常又一定有票」

▲有TWICE粉絲在高雄演唱會隔天立刻又砸超過4萬元買入三星S25 Ultra，為了拿到明年台北大巨蛋TWICE演唱會門票序號，引爆話題討論。（圖/傑昇通信提供）

TWICE演唱會搭上三星手機行銷！Once砸4萬都要進大巨蛋看演唱會

這次還多了「三顆星粉獨享保留席位專區」，可以在全面開搶之前就能購票。

此只要在這週購買指定手機的話，就可以直接獲得「TWICE演唱會台北站專屬購票序號」，而且官方宣稱是「一定有票」，但是座位不一定

▲三星推出購買指定手機可以先拿TWICE台北大巨蛋演唱會雙人優先購票序號，引爆搶購手機潮。（圖/三星官網）

買三星手機送TWICE演唱會序號還有嗎？完整搶票時間、資訊一次看

記者實際上到三星商城官網查看，上面都已經寫已贈完，等於才公布一天，週一商城序號就已經全數被買光，不少人表示實體門市可能還有機會，但要一家一家去問

▲記者實際查看三星商城中，購買S25 Ultra的TWICE大巨蛋演唱會門票序號已經贈送完畢。（圖/三星官網）

12月2日上午11點至晚上11點59分「Live Nation台灣會員預售」；12月2日上午11點至12月4日上午11點「三星星粉獨享保留席位開賣」；12月4日則是拓元售票系統全面開賣。

▲TWICE明年3月即將再度來台，於台北大巨蛋開唱，門票座位圖、開賣時間一次看。（圖／Live Nation Taiwan 理想國臉書）