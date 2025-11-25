韓國人氣女團TWICE日前來台灣高雄熱力開唱2天，子瑜終於圓了回家鄉開唱的夢想，也宣布明年3月《THIS IS FOR》演唱會將到台北大巨蛋演出，Once們全部陷入瘋狂尖叫期待12月搶票。但沒想到TWICE演唱會才剛結束，卻有一大堆人隔天錢包就立刻噴出超過4萬元，其原因在於明年大巨蛋演出三星是贊助商，推出三星星友搶先購的專屬購票序號，讓一票Once直接砸錢為了明年入場再次看到TWICE，大批粉絲也傻眼表示「真是有錢人啊...手機好貴的說」、「三星根本太聰明，直接衝手機銷量」。
TWICE演唱會剛看完又噴破4萬！理由粉絲全傻眼：根本太聰明
有不少網友在社群平台「Threads」貼文指出「有沒有人跟我一樣看完TWICE演唱會之後......又噴了43900元的，買了三星S25 Ultra拿明年演唱會序號，看一場少一場值得，拿買來的手機拍漂亮的TWICE！」、「朋友瘋了為了明年進台北大巨蛋看TWICE，砸了4萬多買三星S25.......普發一萬都不夠花了！」
貼文曝光後，不少粉絲紛紛回應「哭哭....窮學生真的買不起這麼貴的手機TAT」、「也好想買來拍美美的TWICE，預算有限只能靠自己搶票」、「三星這波真的聰明，手機至少買了是會用到的東西，還讓Once保證有票，雙贏局面根本太聰明」、「認真說這波三星很會行銷，錄影強價格正常又一定有票」、「之前AAA也有這種活動，TWICE的感覺猶豫太久就會售完了」、「這真的很有愛啊....4萬塊眼睛都不眨的嗎！恭喜明年入場」。
TWICE演唱會搭上三星手機行銷！Once砸4萬都要進大巨蛋看演唱會
TWICE在上週末11月23日開唱退場之後，螢幕上直接公布明年3月21、22日《THIS IS FOR》演唱會將巡演到台北大巨蛋，主辦單位理想國也立刻在臉書上發出售票訊息，除了按照往常理想國會員預售以及全面開搶外，這次還多了「三顆星粉獨享保留席位專區」，可以在全面開搶之前就能購票。
許多Once都不知道這是什麼資格，結果才發現原來這是三星因為是演唱會贊助商，因此只要在這週購買指定手機的話，就可以直接獲得「TWICE演唱會台北站專屬購票序號」，而且官方宣稱是「一定有票」，但是座位不一定，這讓大批的Once在得知消息之後，有人週一就立刻殺去購買三星手機，像是符合條件的三星S25 Ultra，最便宜一台都要4萬3900元、S25則也要2萬7900元起，而且數量有限，領完為止，動作如果太慢可是買了手機也沒有序號喔！
買三星手機送TWICE演唱會序號還有嗎？完整搶票時間、資訊一次看
然而在Threads上也有不少人發問「週二目前是否還有序號」，記者實際上到三星商城官網查看，上面都已經寫已贈完，等於才公布一天，週一商城序號就已經全數被買光，不少人表示實體門市可能還有機會，但要一家一家去問，如果想要拿到序號的民眾，可以嘗試到門市實際詢問，否則就是跟著官方時間憑實力搶票囉！
至於搶票時間，理想國官方也公布，12月2日上午11點至晚上11點59分「Live Nation台灣會員預售」；12月2日上午11點至12月4日上午11點「三星星粉獨享保留席位開賣」；12月4日則是拓元售票系統全面開賣。TWICE大巨蛋《THIS IS FOR》演唱會將於2026年3月21日、22日開唱，這次錯過高雄的Once，記者先幫大家噴上「有票噴霧」，預祝大家到時候搶票順利！
資料來源：三星官網、Live Nation Taiwan 理想國臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
有不少網友在社群平台「Threads」貼文指出「有沒有人跟我一樣看完TWICE演唱會之後......又噴了43900元的，買了三星S25 Ultra拿明年演唱會序號，看一場少一場值得，拿買來的手機拍漂亮的TWICE！」、「朋友瘋了為了明年進台北大巨蛋看TWICE，砸了4萬多買三星S25.......普發一萬都不夠花了！」
貼文曝光後，不少粉絲紛紛回應「哭哭....窮學生真的買不起這麼貴的手機TAT」、「也好想買來拍美美的TWICE，預算有限只能靠自己搶票」、「三星這波真的聰明，手機至少買了是會用到的東西，還讓Once保證有票，雙贏局面根本太聰明」、「認真說這波三星很會行銷，錄影強價格正常又一定有票」、「之前AAA也有這種活動，TWICE的感覺猶豫太久就會售完了」、「這真的很有愛啊....4萬塊眼睛都不眨的嗎！恭喜明年入場」。
TWICE在上週末11月23日開唱退場之後，螢幕上直接公布明年3月21、22日《THIS IS FOR》演唱會將巡演到台北大巨蛋，主辦單位理想國也立刻在臉書上發出售票訊息，除了按照往常理想國會員預售以及全面開搶外，這次還多了「三顆星粉獨享保留席位專區」，可以在全面開搶之前就能購票。
許多Once都不知道這是什麼資格，結果才發現原來這是三星因為是演唱會贊助商，因此只要在這週購買指定手機的話，就可以直接獲得「TWICE演唱會台北站專屬購票序號」，而且官方宣稱是「一定有票」，但是座位不一定，這讓大批的Once在得知消息之後，有人週一就立刻殺去購買三星手機，像是符合條件的三星S25 Ultra，最便宜一台都要4萬3900元、S25則也要2萬7900元起，而且數量有限，領完為止，動作如果太慢可是買了手機也沒有序號喔！
然而在Threads上也有不少人發問「週二目前是否還有序號」，記者實際上到三星商城官網查看，上面都已經寫已贈完，等於才公布一天，週一商城序號就已經全數被買光，不少人表示實體門市可能還有機會，但要一家一家去問，如果想要拿到序號的民眾，可以嘗試到門市實際詢問，否則就是跟著官方時間憑實力搶票囉！