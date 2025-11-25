我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立法院黨團擬強推中配入籍年限從6年縮短為4年，此外也表態將修正《國籍法》明定中配參政權不受國籍法規範。對此民進黨團幹事長鍾佳濱今（25）日回應，台灣人若當選公職有中華民國以外國籍就必須放棄，國民黨居然可以讓中配參政不註銷中共國籍，這像話嗎？這是天大的不公平，真正的雙標，「天底下有這種事喔？」對於國民黨表態修正《國籍法》明定中配參政權不受國籍法規範，可不需放棄中國籍。鍾佳濱說明，台灣人若當選公職，有中華民國以外國籍就必須放棄。但按照國民黨的修法草案，中配居然可以不用註銷中共國籍，「這像話嗎？這像話嗎？」鍾佳濱表示，國人可以想想看，可以容許這樣的雙標嗎？本國人、土生土長的台灣人，如果他過去有雙重國籍，他當選公職之後，他必須放棄台灣以外的國籍；而中配在台灣設籍10年以上參選當選之後，居然不用放棄中華民國國籍、中華民國護照以外的其他護照跟國籍，這是天大的不公平，「這才是真正的雙標」。