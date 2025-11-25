年末歡慶派對登場，達美樂表示，期間限定「三本柱」3款新品半價開吃，《NOWNEWS今日新聞》記者開箱最受歡迎的火山系列變綠色甜心，聖誕「相思抹茶火山披薩」半價399元、真實口感曝光；「頂鮭豪牛雙饗披薩」半價459元，「起司火山口拼盤」搭配4款人氣副食499元。幫大家準備三層「一擲High狂歡盒」可變骰子玩具玩真心話大冒險，本文提供給讀者一次掌握。
達美樂「抹茶火山」聖誕披薩半價399元！三本柱新品真實口感曝
達美樂聖誕節開吃期間限定「三本柱」3款新品，最受歡迎的火山系列變綠色甜心，全新「相思抹茶火山披薩」在餅皮上放有綿密紅豆與Q彈麻糬。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際試吃最吸引人的抹茶火山，豪邁沾滿抹茶熔岩，吃起來是甜感濃郁的茶香，整體脆脆QQ又有綿密紅豆餡料，是日式風味的甜點披薩。
使用優惠代碼「694771」，外帶「相思抹茶火山披薩」新品嚐鮮半價399元爽吃。
年末海陸好料鎖定「頂鮭豪牛雙饗披薩」，鋪滿炙烤頂級鮭魚肚與炭燒牛肉，記者吃起來覺得是討喜的鹹甜口味。使用優惠代碼「429761」，外帶「頂鮭豪牛雙饗披薩」新品嚐鮮半價459元爽吃。
聚餐推薦「起司火山口拼盤」499元，4款人氣副食有香烤雞條、鱈魚星星、香烤薯球、蝴蝶酥，搭配起司火山想吃什麼沾什麼，好玩又好吃。還有「歡聚豐盛套餐」799元、「澎湃狂饗套餐」1199元可選。
達美樂「一擲High狂歡盒」變骰子玩具！
達美樂創意推出期間限定「一擲High狂歡盒」，一次把「三本柱」3款新品裝入三層抽屜盒中，外盒的上下紙板可以沿虛線取出、變成紅藍兩顆骰子，擲出指定玩家、搭配互動遊戲，玩耍上傳鬼臉照、真心話大冒險、到跟隨流行歌曲跳舞，36種派對遊戲邊吃邊玩。
另外，必勝客則回歸「嫩牛大蝦起司披薩」外帶單點半價459元開吃，搭配冬季限定「黑鑽松露火山熔岩餅皮」加購價219元；還有全新推出「德國豬腳海陸盛宴拼盤」單點599元，或以聖誕跨年拼盤餐超值加購170元就能升級。
資料來源：達美樂、必勝客
