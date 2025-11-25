我是廣告 請繼續往下閱讀

日本國土交通省今(25)日公布一項最新房地產調查，結果顯示，東京都23區內新建公寓的海外人士購買比例，在今年上半年增加至3%，值得注意的是，台灣竟佔海外買家最大比例，且購置的案件數量遠超包含中國在內等其他國家。根據日本經濟新聞報導，日本國土交通省的調查顯示，2025年1月至6月期間，東京23區新建公寓中，有3.5%的買家為海外人士，大阪市的比例為4.3%，目前雖未導致房價上漲，但國土交通省仍在密切關注這一趨勢。報導提到，如果只統計東京的六個中心區，包含千代田區、中央區、港區、新宿區、文京區和澀谷區，這一比例提高為7.5%，越靠近中心，比例往往越高。在東京首都圈，這一比例則降低至1.9%。其他城市的外國人購置新屋比例中，京都為2.5%，福岡為1.9%，橫濱為1.6%，名古屋為0.4%。值得注意的是，與2024年的1.6%相比，東京23區今年上半年外國人購置新屋比例上升了1.9%，其中，新宿區的比例更是飆升至14%。若將時間點放在今年1月至6月，東京23區的外國人購置新屋的案件上，台灣更是高居第一，共有192件；中國僅排在第二，且數量僅30件；排在第三的是新加坡的21件。這是日本首次針對海外居民購買房產狀況的全國性調查。國土交通省根據法務省提供的房產登記資料進行了這項調查。日本國土交通大臣金子恭之表示，外國居民購置土地的數量顯著增加，會繼續密切關注這一趨勢。他強調，「無論交易者是日本人還是外國人，不基於實際需求的投機性交易都是不可取的」，將與不動產協會合作，制定應對措施。由於登記資料中實際上未紀錄國籍，因此居住在日本的外國人以及海外公司在日本的分支機構，不包含在海外居民類別中。正因如此，金子恭之表示，從這項調查結果來看，仍很難判斷外國人比例是低還是高。