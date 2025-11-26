11月26日是世界蛋糕日，讓自己可以理直氣壯吃蛋糕，用一塊甜甜的點心帶來幸福的一天。同一天也是聯合國大會在2023年通過決議、正式訂立的「世界永續交通日」，提醒各國從交通系統下手，減少溫室氣體排放，讓移動更環保，根據世界銀行與多個國際組織估算，交通約占全球溫室氣體排放的15%到20%，且是成長最快的排放來源之一。
🟡11月26日 世界國際蛋糕日
世界蛋糕日於每年11月26日慶祝，最早於2011年由美國美食頻道Food Network推廣。隨著社群媒體與各大烘焙品牌的響應，逐漸成為烘焙圈的慶祝節日，要大家在這一天理直氣壯地吃蛋糕、烤蛋糕、送蛋糕，用蛋糕犒賞自己的甜點胃。
蛋糕的起源可追溯至古埃及和古希臘，當時甜麵包是用麵粉、蜂蜜製成，質地粗糙，多用於宗教儀式或慶典。中世紀因糖傳入歐洲，蛋糕開始加入糖，口味變得更甜，逐漸出現在貴族的宴會上，奠定蛋糕文化基礎。文藝復興時期，法國烘焙師將蛋糕裝飾提升至藝術高峰，成為宴會亮點。工業革命後，烘焙技術改進，蛋糕開始普及於大眾市場。20世紀隨著全球化，蛋糕種類更加多元，從巧克力蛋糕到婚禮蛋糕，口味、造型隨地域和文化而演變，也成為生日、婚禮及各類慶祝場合不可或缺的甜點。
製作蛋糕冷知識
Q：為什麼蛋糕食譜上說要用室溫蛋？
答：冷雞蛋會降低蛋糕中其他食材的溫度。例如，如果把冷雞蛋加入奶油和糖的混合物中，奶油會結塊。雞蛋和奶油或其他食材無法均勻分佈在蛋糕糊中，影響最終的口感。此外，使用冷雞蛋也可能需要更長的烘烤時間。如果製作蛋糕，忘了把雞蛋放室溫，不要用熱水，只需要把把蛋放在一碗溫水浸泡2-3分鐘即可。
Q：如何判斷蛋糕是否烤熟？
答：可以使用蛋糕測試針插入蛋糕中心，然後取出。如果測試針取出時乾淨無殘留，表示蛋糕已烤熟，也可以使用牙籤進行相同的測試。同時也可測試蛋糕的彈性，輕輕按壓蛋糕頂部，蛋糕會迅速回彈。
🟡11月26日 世界永續交通日
「世界永續交通日」是聯合國正式掛名的國際日。聯合國大會在2023年第77屆會期通過決議，將每年11月26日訂為World Sustainable Transport Day，並自2023年開始舉行首度紀念活動。官方說明指出，設立此日的目的，是凸顯安全、可負擔、可及且永續的交通系統，同時喚起大眾對交通部門排放問題的關注。
世界銀行與相關研究指出，交通約貢獻全球能源相關二氧化碳排放的2至3成，如果不改變現有模式，2050年前排放量可能再增加數十個百分點。因此世界永續交通日也被視為推動電動車、提升大眾運輸品質、建設自行車與步行友善城市的重要的節日。對一般民眾來說，這一天或許不會有大型慶祝活動，但很適合檢視自己最常使用的通勤方式，是否有機會一週多搭幾次捷運公車、把短程騎車改成步行或騎單車，從日常移動選擇更具永續的降碳排移動方式。
