民進黨立委王義川日前赴日本旅遊，在神社參拜時於繪馬住址欄寫下「台灣國桃園市」，引發藍營強烈批評！國民黨立委王鴻薇、牛煦庭質疑，王義川既身為中華民國立委，卻使用「台灣國」稱謂，直言「國會少一位立委也沒差」、「到底認不認同中華民國？」。桃園市議員詹江村也發文開砲「台灣國是什麼東西？」對此，王義川今（25日）回擊表示，「我是台灣國立委有問題嗎？」並反問王鴻薇、牛煦庭敢不敢在中國公開喊出「我是中華民國立委」。王義川更多次強調，他自認「就是台灣國立委」，引發政治圈新一波論戰。爭議持續延燒，桃園市議員詹江村也發文怒嗆：「滾出台灣好嗎？」詹江村強調，「台灣這塊寶島，是我中華民國的領土！」質疑民進黨長期喊台灣意識，卻遲遲不敢宣布獨立。詹江村更進一步質疑，日本為何不敢與台灣建交、民進黨為何不正式朝獨立方向前進？提問背後暗指兩岸軍事壓力與國際現實，質疑民進黨是否刻意「欺騙台灣人」。王義川的「台灣國立委」說法引發藍綠攻防，相關政治風波恐將繼續延燒。