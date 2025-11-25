我是廣告 請繼續往下閱讀

▲簡廷芮（下）在捲入爭議後神隱2週，昨日曬出與老公（上）家人一同出遊的照片。（圖／翻攝IG dewichien）

▲王品澔（如圖）擔任第62屆金馬獎典禮遞獎大使，隻字不提簡廷芮、粿王。（圖／NOWNEWS攝影中心）

范姜彥豐日前大動作發文，指控前妻粿粿婚內出軌王子，瞬間在網上掀起「粿王風暴」，范姜表示：「粿粿3月去完美國行後，態度就變冷淡」，導致整個團都被炎上。就有網友指控簡廷芮與王品澔另有曖昧，對此簡廷芮火速否認後，沉默2週於昨（24）日在IG發文，曬出全家人開心出遊的合照打破傳聞。簡廷芮被捲入捲入粿王爭議後，許久未更新IG動態，時隔2週昨日她無預警發文，曬出與老公帶孩子到遊樂園的合照，可以看見她陪女兒搭旋轉木馬、玩雲霄飛車，在鏡頭前露出幸福笑容，看得出來心情明顯好轉，與家人的好感情並未受影響。回顧粿王事件，王品澔先是被網友指控知情不報，隨後又被傳和簡廷芮是另一對，對此簡廷芮和丈夫也多次發聲否認，無奈表示：「抹黑已嚴重影響她的生活與家庭」，老公則強調：「兩人一直都很好」，公開力挺老婆。被粿王事件延燒的王品澔，事發後都未正式回應事件，22日他擔任62屆金馬遞獎大使時，被問到與簡廷芮和粿王相關文題，全以微笑帶過未做任何說明，被問到：「是否支持粿王結婚」，也同樣不多做回應，快步走進會場。簡廷芮被捲入風暴後，曾表示外界無根據的猜測讓她疲於應付：「沒發生的事永遠澄清不完」。表示身為母親、妻子、女兒，她最在意的是保護家人，不願讓孩子與親人繼續受影響。如今曬出全家人幸福出遊的合照，也打破外界感情生變的質疑。