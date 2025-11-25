我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓團Super Junior成員神童（如圖）的藝名意外掀起討論。（圖／翻攝自神童IG@earlyboysd）

▲就連張惠妹（如圖）、黃小琥、伍佰都被點名，笑翻不少網友。（圖／台東縣政府提供）

韓國天團Super Junior近日在台北大巨蛋開唱，全場氣氛沸騰。然而演唱會落幕後，成員「神童」卻因一張照片在台灣 Threads 上掀起另一波爆笑話題。一名網友日前貼出神童演出照，幽默發問：「神童都40歲了，為什麼還叫神童？」對此粉絲給出精闢見解，神童是藝名，是源自本名「申東熙」的韓文音譯。一名網友在Threads上發文，「神童都40歲了，為什麼還叫神童？」更在留言補刀：「難道小賈斯汀老了就變賈斯汀嗎？」貼文迅速登上熱搜，累積超過 337 萬次瀏覽、破 6000 則留言，網友火力全開，各種創意回覆接連湧出，笑翻全場。對此理性粉絲現身科普，解釋「神童」其實是藝名，源自本名「申東熙」的韓文音譯，同時帶有「全能型藝人」之意。出道20年來，神童橫跨歌唱、綜藝、主持，實力備受肯定，因此藝名並非代表年齡，而是象徵他的多元才能。貼文底下的回覆宛如大型比喻派對，台灣藝人成為網友第一波發揮對象，「伍佰快60歲了，也沒有變1000」、「水蜜桃姐姐也沒改叫壽桃姐姐吧」、「阿妹老了會變阿婆嗎」、「王子變皇上，小豬是不是要變老豬？」不只如此，連黃小琥都被點名：「那黃小琥老了要叫黃老琥嗎」、「少女時代都三十幾歲了，總不能改叫熟女時代吧」、「防彈少年團也沒變防彈中年團！」各種天馬行空的發想，讓網友看得直呼：「今天的Threads被玩壞了。」讓網友笑到不行。甚至連日本團體也被波及：「早安少女組難道會改名早安少婦組」、「近畿小子不會變近畿老子，嵐也不會50歲就變五十嵐。」知名設計師方序中也忍不住加入戰局，幽默留言：「嵐就算50歲也不會叫五十嵐喔～」除了比喻接龍，不少藝人、網紅也跳進討論區「自報年齡」，YouTuber阿民留言：「那頑童以後要變老頑童嗎？」而歌手賴銘偉則發揮驚人自嘲功力，寫下：「我 41 歲了，原『神木與瞳』，現在應該叫『神桌與乩童』。」笑翻大批粉絲。