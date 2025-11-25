我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林予晞（左起）、温貞菱、李康生、楊貴媚與謝盈萱出席金片子大賽頒獎典禮。（圖／記者吳翊緁攝）

▲小薫（黃瀞怡）在金片子大賽贏得最佳女演員獎。（圖／記者吳翊緁攝）

▲黃遠在金片子大賽被選為最佳男演員。（圖／記者吳翊緁攝）

黃子佼被控在《創意私房》論壇持有高達2259部未成年性影像，去年一審被判刑8個月，就在二審宣判前夕，他透過律師發聲明道歉，並表示已和全數被害人達成和解。二審今（25）日宣判結果，高等法院將黃子佼改判1年6個月、緩刑4年，須義務勞動180小時及接受法治教育3場。演藝圈內開第一槍譴責黃子佼的林予晞，對此結果表示：「後續的行政流程等等，都應該交給專業的行政人員來執行。」在黃子佼的《創意論壇》醜聞風波爆發後，林予晞是第一位在演藝界公開表示抵制的代表，曾被傳因此在《我們與惡的距離》消失，後證明該劇的情節和第一部曲未直接連貫，林予晞沒參與演出並沒太大關聯。她今日聽聞黃子佼的二審改判結果後，說道：「因為我們的身分本來就不是司法、專業心理諮商以及執法人員，所以我認為後續的行政流程等等，都應該交給專業的行政人員來執行。」林予晞認為藝人很幸運可以透過角色或作品來向大眾表達自己的價值觀，不過她不忘強調：「當然也不能天天發聲，因為這樣就有點失去作為一個演員、一個容器，對自己的期待。」她提到過去已經針對黃子佼的事件發表過看法，接下來的部分都交由司法處理。今日林予晞是以金片子大賽頒獎典禮頒獎嘉賓身分出席，她和李康生、楊貴媚、温貞菱、謝盈萱等都曾是代言人，今年的第15屆大賽由黃瀞怡（小薰）憑《五花肉》奪下最佳女演員，黃遠則以《Rungay》擊敗曾獲金馬獎最佳新演員的胡智強拿下最佳男演員，《狀況》奪得金獎可獲60萬獎金，分別獲頒20萬與10萬獎金的銀獎、銅獎得主則是《Rungay》和《抓耙仔》。出席頒獎典禮的眾家帝后，都表示不排斥演短片。謝盈萱說道：「我很願意演短片，看短片會被提醒創作的力量。」楊貴媚講得更爽快：「我已經很多年參加金片子，很開心看到這麼多創作者，我依舊很願意演短片，不會漲價，放馬過來。」李康生則是表示：「我一路看著金片子長大，感覺歲月不饒人。」大家都表達出對這個活動和短片創作的支持。