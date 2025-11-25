我是廣告 請繼續往下閱讀

前立委邱毅近日在臉書發文指出，美國前總統川普與中國國家主席習近平近期通話後，川普隨即又致電給日本前內閣大臣高市早苗，而高市與日本官員之後對談話內容「完全封口」，讓他認為「其中必有玄機」。邱毅表示，他先前曾預測，美國雖然有官員公開力挺高市，但川普本人不會介入這場由高市挑起的中日紛爭。邱毅解讀，川普若不插手，意味著三件事：第一，美國不把此事視為自身利益相關；第二，美方不會在此次爭議中偏向日本；第三，川普如今的外交重點放在明年四月的訪中行程。川習通話內容可能涉及兩大重點，邱毅進一步分析，包括中方認為高市在此事件中屬挑釁者，需要道歉並糾正立場；以及希望川普至少保持中立、不要為高市背書。川習通話後川普立刻與高市通電話，而從高市之後的沉默來判斷，她應該並不愉快。他推測，川普可能建議高市認錯道歉以平息紛爭，但高市並未答應，導致她陷入尷尬情緒，「想反對又不敢說、不反對又覺得難堪」。邱毅指出，以高市過往高調作風來看，如果通話內容對她有利，她應該早已對外放話吹噓，但如今三緘其口，反而讓他認為電話內容對她不利。這起中日紛爭後續發展對高市相當不利，而川普的態度更會影響自民黨內部的大老判斷，進而影響媒體評論方向，最後反映在日本民調中。他直言：「高市早苗面臨的下台危機，正在快速擴大。」