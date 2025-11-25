我是廣告 請繼續往下閱讀

台中一組有竹聯幫背景的集團與4名男子在去年11月有泰達幣糾紛，押走對方4人至私人會所內毆打凌虐，還逼迫其中2名男子互相吃排泄物、性交，眾人甚至錄影作樂，最後還要求被害人打電話向家人及朋友籌款贖人。案件自7月開始不公開審理，近日已經辯結，預計12月底宣判，法院近日裁定楊男續押，其餘4名同夥10至20萬交保。彭男等幫派背景份子，去年11月21日與4名被害人相約在西屯區交易虛擬貨幣泰達幣，雙方原本談妥交易20萬顆（折合新台幣約600萬元），彭男卻聲稱，他已付款卻沒收到泰達幣，雙方衍生買賣糾紛暴發衝突，楊男等人強押數名被害人至北區一間招待所控制行動並毆打，脅迫被害人將虛擬錢包內1萬3143顆泰達幣，轉至彭男虛擬錢包內。楊男等人多勢眾，持皮帶、酒瓶等物，毆打被害人，逼迫被害人脫光衣服，要求自慰，再要求2人將性器放入對方口內、以手指放入對方肛門，甚至逼迫互吃排泄物，眾人現於現場圍觀並錄影拍照。之後將被害人分別帶離分散囚禁，要求被害人打手機向親友籌錢贖人。警方在一處賓館救出2名被害人，一名被害人跳車脫困，另一人在隔天遭釋放。台中檢警今年3月收網拘提楊等10多人到案，其中7人聲押獲准，全案近日偵結起訴。檢方認為，被告楊男等人犯案手段殘忍、泯滅人性．建請法院妥適量刑、以資懲儆，並親自蒞庭向法院聲請接押其中6人獲准，以確保後續之審理、執行程序。起訴書中，該集團中唯一一名女共犯劉女，涉案情節重大，甚至數次駕車轉移被害人位置，劉女並將被害人手機內SIM卡拔除，換成無法通話之黑莓卡，趁機勒贖5千元。眾人逼迫2名被害人自慰、互相口交時，劉女也在一旁跟著錄影，十分惡劣。台中地檢署依組織犯罪、擄人勒贖、強制性交等罪起訴。台中地院歷經4個多月審理，近日已經辯結，預計12月底宣判。原先遭羈押的劉女、劉男、登男以及許男，法官審酌4人涉案程度，又案件已經辯論終結，交保應能形成拘束力以及心理負擔，命4人10萬至20萬元交保候傳。不過，當中居主導地位的楊男，涉犯共同犯強制性交並對被害人照相、錄影，以及擄人勒贖、3人以上共同犯私行拘禁等罪嫌重大，有多次通緝紀錄，法院認為他有逃亡可能性，裁定延押2月。