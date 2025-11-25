我是廣告 請繼續往下閱讀

2026民進黨台北市長人選布局備受關注，前國民黨發言人楊智伃今（25）日在臉書發文指出，若以整體條件比較，他認為沈伯洋「三項政治經驗勝過吳怡農」，更直言沈伯洋才是民進黨在台北的「最強王牌」。楊智伃表示，雖然沈伯洋目前「疑似遭不明力量打壓」，使其角逐北市的可能性受到阻礙，而吳怡農近期動作頻頻，甚至公開提及罷免案操盤問題，引起外界解讀兩人在黨內形成暗中角力。但楊智伃認為，整體而言沈伯洋更具優勢。列出「三勝」理由，楊智伃首先認為，沈伯洋具立委經驗，而吳怡農尚未擔任過立委；其次，沈伯洋在過往選戰中未曾敗給現任台北市長蔣萬安，相較之下吳怡農過去則曾在立委選舉中落敗；第三，沈伯洋獲得企業界人士曹興誠支持，而吳怡農過去因家族相關爭議形象較為受討論。楊智伃指出，基於這三項優勢，她早在先前就公開號召連署，希望沈伯洋披上民進黨戰袍出戰台北市，當時許多人以為她在開玩笑，如今局勢發展，可能就沒那麼好笑了。她強調，若沈伯洋真正披掛上陣，有機會讓台北市長選戰激起更大火花，也將是民進黨在首都的最強牌。