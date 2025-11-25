我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李雲山在結婚前2天，才透過IG向親友、粉絲分享結婚消息。（圖／翻攝自IG hadden_lee_）

▲兩人在IG曬出絕美婚紗照，幸福笑容藏不住。（圖／翻攝自IG hadden_lee_）

出演《魷魚遊戲2》爆紅的韓星李雲山，與演員女友韓瑞伊因合作《Fighting Family》相識，交往多年感情相當穩定。日前兩人在IG上傳絕美婚紗照，驚喜宣布兩人已正式結婚，選在非公開場地舉行婚禮，消息一出瞬間引爆全網，粉絲們也紛紛湧入兩人的IG獻上祝福。李雲山在結婚前2天，才透過IG向親友、粉絲分享結婚消息，表示：「雖然宣布得有些晚，但兩人終於準備好踏入新人生」，甜蜜寫下：「希望大家替我們加油」，妻子韓瑞伊也在IG感性寫下，透露若有未能親自告知的地方，還請見諒也感謝外界的祝福。兩人的婚禮以極低調的方式舉辦，跟據韓媒報導，他們僅邀請親友與少數圈內人士到場，沒有對外公開任何流程與細節，婚禮現場主題以簡單溫馨為主，兩人全程保持低調，希望和家人專注在重要的時刻。李雲山近期因在《魷魚遊戲2》中飾演「金代表手下」爆紅圈粉無數，他也曾出演不少知名作品，如《大風水》、《阿斯達年代記：阿拉姆恩之劍》、《白雪公主非死不可》，此外他也跨足電影《攔截聲命線》、《無間對決》、《韓山島海戰》等，戲路相當廣，角色類型多元，是圈內公認的實力派綠葉。新娘韓瑞伊則出演過電影《驅鬼特攻隊》以及影集《The Auditors監察》、《地下菁英》，兩人因合作《Fighting Family》相識，感情相當穩定，交往多年後決定步入婚姻，消息公布後粉絲瞬間湧入留言區，祝福這對演藝圈佳偶。