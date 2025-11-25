我是廣告 請繼續往下閱讀

記憶體大廠南亞科25日爆出鉅額違約交割達2646.45萬元，不僅是南亞科首度傳出如此規模的違約交割，也是今年上市公司第3起、上市櫃合計第14起案例。證交所25日公布，包含元富證券埔里、中國信託、元大大同、口袋證券、台銀、國泰敦二、元富新竹、台新等8家分點，同時申報南亞科投資人違約交割，累計金額高達2646.45萬元。以T+2回推，南亞科21日以跌停價140元作收，不過當天並非直接開在跌停價位，而是一度有拉抬到145元，最後卻不敵賣壓收在跌停價；而再前一個交易日、20日當天，高低點落差多達25元。南亞科自13日高點178.5元以來，短線跌幅達19%。記憶體族群近期受到資金熱烈追捧，導致一有風吹草動，股價反應極快，目前在高檔震盪，一旦市場情緒急轉時，違約風險極易被放大。南亞科是上市櫃公司合計，今年第14起違約交割案例，今年上市公司違約交割案例包括雷虎8729萬元、昇貿5876萬元；上櫃個股的違約紀錄則包含IET-KY、金居、波若威、華星光、合一、00795B、世紀*、新華等。南亞科25日股價同樣一度接近漲停，盤中卻翻黑，終場以小漲作收；觀察法人籌碼，外資今日賣出1.4萬張，投信減碼42張，自營商則是持續買進。