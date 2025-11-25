我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨與國民黨在2026地方選舉是否合作掀討論！前民眾黨立委蔡壁如近日接受資深媒體人黃光芹專訪時語氣強烈表示，藍白合作不是必然選項，如果國民黨只是想壓過民眾黨，「那民眾黨憑什麼要跟你合作？那我們不就變小藍了？」她更直言，若2026都談不攏，根本不必再提2028。蔡壁如指出，大黨若真希望合作，就必須釋出善意。地方議員選舉是多席次，國民黨若堅持提名過多，民眾黨將完全沒有空間，最後只會變成「民眾黨一席都沒有」。她認為，新竹、嘉義、彰化市、竹北等地都能列入合作或禮讓的討論範圍，其中新竹是民眾黨執政，更希望能延續執政權。她坦言：「如果大哥（國民黨）沒有善意，那大家就不要談了。」至於外界關注的柯文哲下一步，蔡壁如表示，自己建議柯文哲在2026直接挑戰台南市長，原因是台南是總統賴清德的大本營，而「政治問題應由政治解決」，既然如此，就應該「直球對決」。國民黨目前已有謝龍介宣布參選，不過蔡壁如認為外界不需要預設藍白無法協調，「柯若出來選，你怎麼知道謝龍介不會禮讓？」談到自身未來規劃，蔡壁如強調，她選後已承諾留在台中陪伴地方選民，目前也已在清水定居，因此將持續深耕地方並期待2028有機會再為支持者努力。她說，「不管國民黨願不願意禮讓或提名，我一定會對我的選民負責。」