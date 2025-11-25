我是廣告 請繼續往下閱讀

大谷翔平沒有與成棒中華隊交手的紀錄，2015年曾跟著日本武士隊來台參戰首屆的世界12強棒球賽，在桃園、天母兩座球場出賽，但台、日分屬不同組

倒是在日職與大谷有過4打數1安打、1三振交手紀錄的陳冠宇，很有機會迎來再次對決的機會，現階段陳冠宇是中職最好的後援左投，入選經典賽機會很大。

洛杉磯道奇隊超級球星大谷翔平在個人社群平台上宣布參戰明年3月舉行的世界棒球經典賽，幫助「侍JAPAN」日本隊衝擊連霸，挑戰賽史國家隊第4冠。，再加上中華隊在預賽最後一戰遭淘汰，終究無緣交手。不過大谷還是有過一些與台灣投手交手的紀錄，最早一次是在2012年的世界青棒錦標賽對上台灣投手洪心騏，日職日本火腿時期曾與千葉羅德陳冠宇、埼玉西武獅李振昌交手過，2019年時效力奧克蘭運動家的王維中則是第一位在大聯盟面對大谷的台灣投手。沒有意外的話，大谷在明年經典賽會以純打者身分上場。純打者的大谷翔平有多強？看看2024年球季就知道，不但以單季55支全壘打、59次盜壘成功寫下大聯盟史上第一個「50轟50盜」紀錄，OPS（上壘率+長打率）1.036也高居國聯之冠。明年3月，中華隊該以什麼樣的投手陣容來面對大谷？如果想看徐若熙、古林睿煬這兩位台灣現階段的王牌投手，或是今年曾在大聯盟登板的鄧愷威站在投手丘上對他投球，可能不是容易的事，畢竟在同組預賽中還有韓國、澳洲與捷克，中華隊要以前兩名晉級下一輪賽事，頂尖投手戰力可能會集中在對韓國、澳洲2戰。大谷在2023年9月20日進行右手肘尺側副韌帶重建手術之後，按正規時程，應該是今年8、9月重返大聯盟投手丘才對，但他是特例，必須以打者身分持續在大聯盟出賽，很難像一般復健投手那般在小聯盟投復健賽，如果只是在平常訓練時投live BP或模擬賽，又怕強度和實戰感受不足，最終他與道奇教練團討論後，才決定6月開始將大聯盟比賽視為復健計劃中的一部分，6月16日初登板投1局後，慢慢累加，8月27日才首度投滿5局，球季最後登板的9月23日則是睽違2年後首度投滿6局。道奇進晉季後賽，到最終拿下世界大賽冠軍，大谷也調整到「先發登板可以投到90球」。但他的投球狀況終究不像打擊那麼完整，明年2月春訓報到後，必須重啟整個投球調整計劃，經典賽舉行期間，大聯盟春訓熱身賽也正在進行中。可以想見的是，大谷明年3月出現在東京，道奇隊將面臨兩難處境。如果在賽會期間不讓他投球，2026年球季的投球調整時程就會受到影響，他必須在經典賽期間維持投手訓練計劃，包括牛棚練投、投live BP、投模擬賽等，但少了登板局數的累加，球季初就只能從短局數開始。但如果讓大谷為日本隊登板投球，以非完整的投球狀態面對這種場場都有必勝壓力的頂級國際大賽，確實存在著一定風險。最終道奇隊決定讓大谷在經典賽「封印」投球，球季延緩投手登板時程、節奏的可能性較高，當然也不排除臨時許可讓他在經典賽後段的關鍵時刻登板。