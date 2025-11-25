據日本氣象廳最新預報，位於菲律賓附近海面的熱帶性低氣壓今（25）日晚間20點增強為今年第27號颱風「天琴」（Koto），未來天琴颱風路徑將朝西穿越菲律賓後進入南海，對台灣天氣沒有直接影響。中央氣象署表示，高空的南風會將天琴颱風的外圍的水氣往台灣方向帶過來，明（26）晚南部、花東地區會受到此影響，出現零星雨勢。
中央氣象署表示，輕度颱風天琴的路徑對台灣並無直接影響，但是高空的南風會將颱風的外圍的水氣往台灣方向帶過來，在3至5公里的高空上，因此從明（26）日晚間開始，台灣的南部、花東地區及中部山區偶爾會下些雨，由於是中高層的雲系，雨勢不會太大；北部則是持續受到東北季風影響，還是維持陰雨綿綿的天氣！
明天的天氣
中央氣象署表示，明（26）日台灣持續受東北季風影響，清晨各地偏涼，中部以北及宜蘭為15至17度，南部及花東為18至20度，而白天高溫北部及宜花地區為20至22度，中南部及臺東為25至27度，中南部白天溫暖早晚涼，日夜溫差大，早晚外出請加件外套注意保暖。
降雨方面，明（26）日早上隨著水氣減少，僅迎風面地區有零星雨勢，不過到了晚上，各地水氣增加，北部、東半部及恆春半島轉為有局部短暫雨的天氣，南部地區及中部山區亦有零星降雨機率，外出請攜帶雨具備用。
