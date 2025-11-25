我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林俊傑在洛杉磯街頭被網友直擊和七七穿情侶裝。（圖／微博）

▲七七（如圖）家世顯赫，在各地都有房產。（圖／七七 IG @annalisaqiqi）

▲林俊傑突發動態，引起聯想。（圖／林俊傑 IG @jjlin）

44歲金曲歌王林俊傑（JJ Lin）今年2月爆出新戀情，傳在友人牽線下認識小他20歲的廣東模特兒網紅「七七」。當時經紀公司沒有正面承認，僅低調回應「生活重心仍在音樂。」未料近來又有網友在微博曬出，稱林俊傑身旁陪著一名長髮女子，兩人還穿着同色系，宛如情侶裝。根據《TVBS新聞網》報導，爆料網友表示，當時在洛杉磯街頭遠遠看到林俊傑，本以為只是巧遇明星，沒想到他身旁站著一位身形纖細、長髮披肩的女子，兩人穿搭一致、步伐同步，看起來默契十足。雖然照片僅拍到背影，但網友一致狂猜女方正是先前與他傳出緋聞的七七，也讓林俊傑的感情世界再度成為焦點。由於林俊傑先前曾被扒出與七七互動頻繁，加上「情侶裝」巧合過於明顯，不少網友留言直喊「絕對是七七」、「側影都很像」、「她跟JJ早就在一起了吧」。但也有人保持懷疑，認為光靠背影推測太牽強，「除非正面照，不然難以確認。」七七過去以模特兒背景在網路累積人氣，外界更盛傳她家世顯赫。一名自稱其母親好友的人士曾透露，七七繼承母親留下的大筆遺產，父親則是大陸知名上市公司老闆，使她成為名符其實的白富美。更有傳言指出，七七在日本東京、美國紐約皆有置產，林俊傑早前赴日旅遊時，甚至入住她在東京的住宅。兩人因此被外界認定互動頻密、關係不尋常。不過七七本人從未回應外界揣測，社群也維持一貫低調模式。對於再度被拍到疑似「同框」，林俊傑方面依舊選擇冷處理，經紀公司先前就已表態不會回應網路謠言，重申他生活重心仍是音樂創作。而在消息延燒之際，林俊傑也突然在IG限時動態發出一段英文：「有人問我，為什麼我會一聲不吭就斷絕與某些人的聯繫？我回：他們自己知道他們做了什麼，不需要我解釋。」