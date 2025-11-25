我是廣告 請繼續往下閱讀

壯闊台灣理事長吳怡農表態，將爭取角逐 2026 台北市長的位子，近期更頻頻上廣播、走入街頭與市民對話，火力全開、宣揚理念。吳怡農辦公室今（25）日也向媒體發布通知，宣布將於26日召開記者會，公布一份「五強互比民調」，把所有可能參選台北市長的綠營重量級人選一次攤在陽光下，並喊話黨中央選對會必須「以民調作為徵召依據」。據了解，吳怡農上午才在臉書提出3大理由，說明自己為何適合承擔台北市長責任，展現高度企圖心。而他的團隊稍早也正式宣布，明天（26）上午將在台大校友會館召開記者會，向外界公布最新民調結果。這份被外界視為「搶先卡位」的重要民調，將納入民進黨內五名潛在戰將：吳怡農本人、台北市立委王世堅、新科立委沈伯洋、行政院副院長鄭麗君，以及前民進黨秘書長林右昌，進行互相比較。吳怡農辦公室表示，這份數據將公開給所有關心台北選情的市民，同時也希望黨中央能以此做為徵召參考，找出最能擴大民進黨社會支持度的最強候選人。隨著五強民調即將曝光，綠營台北市長布局可望正式點燃戰火。