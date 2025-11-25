我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普積極推動俄羅斯與烏克蘭停戰談判，美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）在阿布達比與烏克蘭、俄羅斯官員舉行會談，稍早美國媒體CNN與NBC皆引述美國官員說法指稱，烏克蘭方面已同意和平協議方案；不過，烏克蘭與俄羅斯政府目前尚未公開具體談及達成協議一事。根據CNN報導，引述一位美國官員說法稱，烏克蘭已同意與俄羅斯達成結束戰爭的協議，只剩下「一些小細節」尚未敲定。烏克蘭國家安全委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）在X平台上發文稱，雙方代表團「就日內瓦會議上討論的協議核心條款達成了共識」。烏梅羅夫表示，「我們現在指望歐洲夥伴在我們後續行動中給予支持」；他還補充說，烏克蘭期待安排澤倫斯基訪問美國，「以完成最後步驟並與川普總統達成協議」。烏梅羅夫在貼文中僅稱達共識，強調最終仍由澤倫斯基與川普完成協議。另一方面，美媒NBC則引述兩名美國官員說法，美國正在阿布達比與俄羅斯代表團舉行會晤，同時，川普政府加強了結束俄烏戰爭的力道。美國官員透露，陸軍部長德里斯科週一晚間在阿聯酋會見了俄羅斯代表團，預計週二還將舉行更多會晤。美國陸軍發言人稱，一個烏克蘭代表團也在阿布達比，德里斯科爾正與這些烏克蘭官員保持聯繫。針對烏梅羅夫的言論，一位美國駐阿布達比官員告訴NBC，「烏克蘭方面已經同意和平協議」，這位官員也提到，還有一些細節需要敲定，但他們已經同意了和平協議。然而，烏克蘭和俄羅斯截至目前，均未公開同意任何協議。澤倫斯基今天稍早則在X平台上發文稱，日內瓦會談之後，看到了許多能夠使和平之路成為現實的前景。已經取得了一些實質性成果，但仍有許多工作要做。