距離1億頭獎只差1數字！3位「悲情幸運兒」誕生在3縣市

彰化縣彰化市卦山里公園路一段345號1樓「來發彩券行」

臺南市安南區城東里安中路6段730號1樓「大土城彩券行」

臺北市松山區新東街11巷1號1樓「億直贏商號」

▲3位「悲情幸運兒」差一點點就抱回1億獎金。（圖／記者林調遜攝）

大樂透第114108期於今（25）日晚間進行開獎，大樂透獎號為：，特別號。今晚財神爺在台北市、台南市、彰化縣短暫露面，讓3位「悲情幸運兒」差一點點就抱回1億獎金，最終只能平分貳獎獎金，每人平分到的獎金約122萬新台幣。今（25）日晚間大樂透頭獎1億元，稍早透過直播開出獎號，晚間10點台彩公司公布中獎結果，本期共有3位貳獎得主誕生，中了任5個號碼+特別號，平分貳獎獎金，3位分別可獲得112萬8,425元新台幣獎金，都只差一個號碼就能拿到1億，這些「悲情幸運兒」從以下彩券行誕生：